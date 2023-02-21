国际奥委会说听到了数十个国家反对二俄参赛抗议

国际奥委会/乌克兰

国际奥林匹克委员会今天宣布，将考虑约30个国家周一提出的关于俄罗斯和白俄罗斯运动员可能打着中立旗号参加2024年巴黎奥运会的关切。30多个国家的关切称，只要普京从乌克兰撤军，结束乌克兰战争，俄罗斯运动员就不再遭遇禁止参赛的争议。

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据国际奥委会发言人告诉法新社，自从今年1月提出让俄罗斯人和白俄罗斯人重新融入世界体育的路线图以来，该机构几乎每天都受到质疑，该机构"感谢这个联盟向该组织提出的建设性问题"。来自法国、英国、瑞典、波兰、美国和加拿大等约30个国家的体育部长于2月11日组织了一次会议，在这封联名信中，联盟要求国际奥委会澄清俄罗斯和白俄罗斯运动员作为参加2024年奥运会的条件所需的中立性。

国际奥委会说仍在与奥林匹克利益相关者，从国际联合会到国家奥林匹克委员会和体育代表，进行 "详细磋商"，但周一的信中各国所表达的问题将被 "考虑"。

法新社周一获得的这封信说：“我们非常关注俄罗斯和白俄罗斯的奥林匹克运动员作为'中立者'参赛的可行性，因为他们是由俄罗斯与白俄罗斯国家资助和支持的。”

信中说：“只要这些基本问题以及对 "中立 "的定义严重缺乏清晰度和具体细节的问题没有得到解决，我们就不接受允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员返回比赛。”

国际奥委会在回应中回顾了12月初奥林匹克峰会与会者制定的原则，他们首次设想俄罗斯人和白俄罗斯人作为 "中立运动员 "回归赛场，他们不会"以任何方式代表他们的国家或他们国家的任何其他组织，正如在职业联赛中，特别是在欧洲、美国和加拿大，以及在一些个人项目中已经存在的情况"。

此外，他们必须 "完全尊重奥林匹克宪章"，因此没有 "积极支持乌克兰战争"，并遵守《世界反兴奋剂条例》。

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