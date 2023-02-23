俄侵乌战争一周年 联合国历史性投票能看见哪国还支持普京

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联合国大会今天就一项呼吁在乌克兰实现 "公正和持久 "和平的决议进行表决，在俄罗斯侵略乌克兰战争进入第二年之际，乌克兰及其盟友希望这一决议案能够获得世界最广泛的支持。俄罗斯也在运作，试图阻止更多的国家投票赞成实现 "公正和持久 "和平的决议。中国立场微妙，即公开表示支持乌克兰领土主权完整，但又坚持理解俄罗斯发动战争的是非曲直理由。至此中国从未谴责俄罗斯侵略乌克兰。

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据法新社今天报道称，就联合国大会投票，在联合国举行的关于俄罗斯入侵乌克兰的议案两天辩论中，乌克兰外交部长库莱巴说：“我向你们呼吁：这是一个决定性的时刻，要世界表现出支持、团结和一致。”他说，"在最近的历史上，对与错之间的界限从未如此清晰。一个国家只想生存。另一个想杀人和毁灭。"

乌克兰及其盟友希望这份不具约束力的案文至少能获得与10月份一样多的投票，当时联合国有143个国家投票支持谴责俄罗斯吞并若干乌克兰领土的决议。

今天投票的决议草案 "强调需要根据《联合国宪章》的原则尽快在乌克兰实现全面、公正和持久的和平"。决议案重申了对 "乌克兰领土完整 "的 "承诺"，"要求 "俄罗斯军队立即撤出，并呼吁 "停止敌对行动"。

联合国秘书长古特雷斯在周三谴责入侵乌克兰所代表的"对我们集体良知的侮辱 "时，呼吁实现和平。古特雷斯警告，"冲突升级可能产生的后果是一种明显的现实危险。" 他特别提到了核风险。

俄罗斯总统普京本周发誓要 "有条不紊地 "在乌克兰展开进攻，他的讲话中的反西方言论让人想起了冷战。俄罗斯驻联合国大使瓦西里-涅本齐亚周三在大会上也抨击了西方。"他指责说：“为了以任何可能的方式使俄罗斯遭受失败，他们可以牺牲的不仅仅是乌克兰，他们还准备将整个世界推入战争的深渊。”

据欧盟外交负责人博雷利回答说，这场冲突不是 "西方与俄罗斯 "之间的问题。"这场非法战争关系到所有人：北方、南方、东方和西方。

在过去一年中，大会表决的三项与俄罗斯侵略有关的决议获得了140至143张赞成票，有五个国家一直投反对票（俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、朝鲜和厄立特里亚），只有不到40个国家弃权。

4月份的第四次投票略有不同，它将俄罗斯从人权理事会中暂停资格，但协商一致的程度较低（93票赞成，24票反对，58票弃权）。

中国的立场引人关注。就其本身而言，在联合国关于乌克兰问题的投票中投了弃权票的中国，昨天进一步显示试图扮演调解人。中国外交最高官员王毅在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会晤后，在克里姆林宫受到普京接待。

据俄罗斯外交部在会谈后说：“中国分享了他们对乌克兰危机根源的想法，以及他们对政治解决危机的方法。”

中国应当很快就会推出所透露的政治解决乌克兰战争的方案。

不过，乌克兰高级官员指出，中国没有对乌克兰作任何咨询。

据路透社今天报道称，作为战争一周年的争议与纪念，乌克兰和俄罗斯周三在联合国游说各国支持或反对投票。联合国由 193 个成员国组成。该投票将载入史册。

联合国大会一直是联合国对乌克兰采取行动的重点，由于俄罗斯和美国以及中国、法国和英国的否决权，由 15 个成员国组成的安理会陷入瘫痪。

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