联合国大会141票赞成 要求俄罗斯“立即”撤军

乌克兰战争周年

欧洲 – 联合国大会23日通过一项呼吁要求入侵乌克兰的俄罗斯军队“立即”撤出，并以绝大多数票通过了一项同样呼吁“公正持久”和平的决议。投票结果是141票赞成；7票反对；32国弃权。弃权国家中包括中国和印度。投反对票的有俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、朝鲜、马里、尼加拉瓜、厄立特里亚。

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法国外长23日还表示：我们正在与国际刑事法院和整个国际社会合作，以便肇事者和应对战争负责的人都不会逍遥法外”。“我无法预测普京 (Vladimir Putin) 会是这种情况，但如果事实和责任得到证实，那是有被起诉可能的”。

日本外相林芳正(Yoshimasa Hayashi)希望2024年能够举办一次和平峰会。林芳正表示：我们决不能让战事持续下去，举办荒谬战争两周年纪念活动是不可接受的。法国外长卡特琳·科隆纳（Catherine Colonna）在联合国大会上表示：俄罗斯方面正在试图说服某些国家，它是想颠覆世界秩序并强加基于武力的世界秩序，俄罗斯总是认为这种企图将对他们有利。其实这是妄想。

乌克兰外交部长德米特罗·库勒巴22日表示国际社会定要“团结一致”。他还表示，“在近代历史上，善恶之间的界限从未如此清晰过。面对一个只想生存下去的国家，另一个国家却要杀戮、搞破坏。”

2022年10月，联大通过决议谴责俄罗斯非法吞并乌克兰领土的企图。这份题为“乌克兰的领土完整：捍卫《联合国宪章》原则”的决议草案获得了143个会员国的赞成票。俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚和尼加拉瓜等五个国家投了反对票。中国、印度、古巴等35个国家弃权。乌克兰方面希望此次投票至少可以获得143票的支持。

由美国、英国、法国、土耳其、阿根廷、日本等牵头的数十个国家共同提出的决议还呼吁“停止敌对行动”，并“强调需要尽快实现，根据《联合国宪章》的原则在乌克兰实现全面、公正和持久的和平”。

白俄罗斯是莫斯科的盟友，对这项决议提出修正案，特别是删除有关俄罗斯侵略和立即撤军要求的内容，呼吁成员国“避免向冲突地区运送武器”。

周三，在本届特别会议开幕式上，联合国秘书长古特雷斯严厉谴责了入侵乌克兰所代表的“对我们集体良知的侮辱”。古特雷斯表示说：“冲突升级的可能后果是一个明显且已经存在的危险，”他指的是使用核武器的“隐含威胁”和围绕核电站的“不负责任”的军事活动。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）22日表示：说：“西方希望以任何可能的方式打败俄罗斯，他们不仅可以牺牲乌克兰，还准备让整个世界陷入战争的深渊。”

欧洲外交负责人博雷利回答说，这场战争不是“西方反对俄罗斯”的问题。 “这场非法战争涉及到所有人：地球北部、南部、东部和西部”。联合国大会历时一年表决的与俄罗斯侵略有关的三项决议获得了 140 至 143 票赞成，五个国家系统性地投反对票（俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、朝鲜和厄立特里亚），不到 40 票弃权。

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