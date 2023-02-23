【视频】北约秘书长：普京获胜对所有人都是危险

乌战一周年/北约

乌克兰战争爆发一周年之际，美国总统拜登周三（2月22号）在波兰首都华沙会见北约中东欧盟国的九位领导人，在普京在国情咨文中发表好战言论后，拜登向这些国家保证华盛顿"坚定不移的 "支持。普京曾将北约东扩作为入侵乌克兰的理由之一，乌克兰并非北约成员国，因此北约不能直接干预，但在战争爆发之后，北约一直通过其他方式给予支持，但毫无疑问，北约的行动也一直是这场战争中的一个敏感话题，同时也是关注焦点所在。

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北约秘书长斯托尔滕贝格参加了周三华沙的会议，在华沙接受美联社采访时对北约的行动予以总结：

“不是挑起冲突，而是防止冲突，维护和平”

斯托尔滕贝格说，北约在乌克兰战争中有两个任务。首先是向乌克兰提供支持，确保乌克兰获胜。他说，北约不是冲突的一方，但北约支持乌克兰，盟国也提供了前所未有的支持；另一个任是，防止这场战争升级到乌克兰以外，成为俄罗斯和北约之间的全面战争，并确保我们在联盟东部显着增加我们的军事存在，更多的军队得到重要的空军和海军力量的支持，同时向莫斯科发出一个非常明确的信息：即保护北约领土的每一寸，对盟国的攻击将引发整个联盟的反应。因此北约现在在波罗的海国家、波兰、罗马尼亚、在东翼。斯托尔滕贝格指出，美国增加了在欧洲的军事存在，在波兰增派了 10,000 名士兵，增加了在罗马尼亚和波罗的海国家的存在，并联合起来与所有北约盟国一起。这些都是为了防止升级，是为了提供可信的威慑。不是为了挑起冲突，而是为了防止冲突，维护和平。

“普京获胜对所有人都是危险的”

北约秘书长说：“只要有时间，我们就站在乌克兰一边。因为如果普京总统在乌克兰获胜，这对乌克兰人来说将是一场悲剧。但这对我们所有人来说也将是危险的，因为这将向所有专制领导人发出这样的信息：当他们使用军事力量时，就会得到他们想要的东西。这将使世界更加危险，我们更加脆弱，这就是为什么（周三）在华沙的会议发出了这个非常强烈的信息，即要团结起来向乌克兰提供支持。”

“担心中国计划向俄罗斯提供军事援助”

北约秘书长说指出：“中国和俄罗斯越来越近，站在一起。当然，中国是少数几个未能谴责俄罗斯对乌克兰的残酷侵略战争的国家之一。我们也担心中国可能正在计划提供向俄罗斯提供军事支持以支持这场非法战争。当然中国不应该这样做，因为那将直接支持公然违反国际法。作为联合国安理会成员，中国当然应该不以任何方式支持违反联合国宪章和国际法。”

另据路透社周四（2月23号）报道，莫斯科已经对乌克兰发动了近一年的战争，斯托尔滕贝格当天再次警告中国不要向俄罗斯供应武器。他在接受路透社采访时说："我们没有看到中国向俄罗斯提供任何致命的援助，但我们看到有迹象表明他们正在考虑并可能正在计划这样做。”

俄罗斯将北约视为攸关生死存亡的头号威胁。拜登周二在华沙说，北约 "比以往任何时候都更强大"。路透社周三引述媒体报道，乌克兰驻立陶宛大使当天表示，乌克兰总统泽连斯基计划于7月访问维尔纽斯，并出席北约峰会。包括美国总统拜登在内的大多数北约领导人预计将出席7月11日至12日在维尔纽斯举行的北约峰会。

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