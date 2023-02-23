【视频】联合国大会将就呼吁乌克兰和平决议表决

乌战一周年

在俄罗斯入侵乌克兰的周年纪念日(2月24号)前一天，联合国大会将于周四（2月23日）就一项呼吁在乌克兰实现 "公正和持久 "和平的决议进行表决，基辅及其盟友希望该文本能够获得最广泛的支持。

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周三，在联合国举行的关于俄罗斯入侵乌克兰的辩论中，乌克兰外交部长库列巴说："我向你们呼吁：这是一个决定性的时刻，要表现出支持、团结和一致…..在最近的历史上，对与错之间的界限从未如此清晰。一个国家只想生存。另一个想杀人和毁灭"。

乌克兰及其盟友希望这份不具约束力的案文至少能获得与10月份一样多的投票，当时有143个国家投票支持谴责俄罗斯吞并若干乌克兰领土的决议。

该决议草案 "强调需要根据《联合国宪章》的原则尽快在乌克兰实现全面、公正和持久的和平"。 它重申了对 "乌克兰领土完整 "的 "承诺"，"要求 "俄罗斯军队立即撤出，并呼吁 "停止敌对行动"。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯在周三谴责入侵乌克兰所代表的 "对我们集体良知的侮辱 "时呼吁实现和平。 他说："冲突升级可能产生的后果是一种明显的现实危险，"他特别提到了核风险。

七国集团财长将于周四在印度班加罗尔试图就针对莫斯科的一揽子新经济制裁措施达成一致，然后在周五和周六举行的G20会议上讨论应对战争的经济影响的措施以及对较贫穷国家的可能债务减免。今年G20的轮值东道国印度没有谴责入侵。

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