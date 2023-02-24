俄侵乌周年 欧盟驻华使团集会：确保侵略失败 让国际法取胜

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欧盟驻华使团在北京集会 在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际宣示要让俄罗斯侵略失败，让国际法获胜2023年2月24日

在俄罗斯侵略乌克兰一周年之际，欧盟驻中国代表团与乌克兰驻中国临时代办张娜及其他国家驻华代表一起在北京举行举行集会，宣示要让俄罗斯的侵略失败，让国际法胜利。

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欧盟驻中国使团在推特上写道：面对公然违反《联合国宪章》的行为，一年前和昨天，141个国家在联合国大会通过了决议，谴责了俄罗斯对乌克兰的侵略，并重申他们对联合国《宪章》的支持。

欧盟驻中国使团接着说，今天，我们怀着同样的决心聚集在北京，以确保侵略失败和国际法的胜利。

欧盟外交高级代表博雷利在联大投票后面向欧盟各国外长说，今天，联合国大会已经说得非常清楚。它呼吁在乌克兰实现公正持久和全面的和平。

博雷利继续道，这次联大的投票结果表明，国际社会与乌克兰站在一起：141个国家投票支持乌克兰。

他说，欧洲联盟及其成员国，都发挥了自己的作用，为其决议文本提供了便利，并与世界所有地区的国家合作推动这一决议。

俄捣乱一周失败

这位欧盟外长说，我要感谢所有投赞成票的国家，因为这些国家表明它们支持《联合国宪章》，而归根结底，投票就是关涉是否与《联合国宪章》站在一起。

博雷利还说，这是国际社会的压倒性多数，它证实了乌克兰作为俄罗斯侵略的受害者所享有的非常高的国际支持度。

欧盟外长透露说，在整个一周内，俄罗斯一直试图用各种伎俩来分散和扰乱联合国的工作。但它再一次失败了。

我们在投票中清楚地看到了这一点。只有一小撮投票支持在俄罗斯的侵略。此举在全世界眼中显示，俄罗斯必须停止攻击乌克兰，现在就停止侵略，并为公正的可持续和全面的和平打开大门。

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