俄罗斯入侵乌克兰1周年 仍占乌东南4州

俄罗斯侵略乌克兰周年

今天是俄罗斯发动侵略乌克兰战争一周年。俄罗斯军队于2022年2月24日凌晨侵入乌克兰领土，发动了二战以来欧洲最严重的战争。俄罗斯仍占着乌东和乌南的四个州，并宣称要基于现有领土占领情况，与乌克兰进行“停火”谈判。

广告 继续浏览后续

2022年的2月24日黎明时分，俄军对乌克兰发动了原定为"闪电战"的军事入侵行动，俄军一度攻打到乌克兰首都基辅城下。这场被俄罗斯总统普京称为"特别军事行动"的行动，据他宣称其目标是要对乌克兰进行"非军事化"和"非纳粹化"。

随后的一年，俄罗斯对乌克兰发动了全面入侵，在全国范围内进行空袭，并在北部、东部和南部派遣地面部队进入。一年之后，乌克兰的许多城市已变成废墟。

俄乌各死伤15万

据法新社引述西方的估计，俄乌双方各自有超过15万人在一年来的战争中死亡或受伤。

俄军在乌克兰的“布查”等地对乌克兰平民犯下令人发指的反人类暴行，随着一些埋人坑被发现，骇人的恶行被幸存揭发出来。

在西方国家的鼎力支持下，在乌克兰总统泽连斯基的激励下，乌克兰军队取得了多次胜利，并迫使俄罗斯在2022年9月21日宣布"部分"动员招兵补充乌克兰战场。

乌克兰四州被吞

在去年9月30日，俄罗斯总统普京宣布正式吞并乌克兰东四个州的领土，并反过来谴责乌克兰“侵略”被俄罗斯吞并的“历史领土”。

普京宣布吞并但不被国际社会承认的这四个州分别是乌克兰东部的甘斯克和顿涅茨克与乌东南的扎波罗热和赫尔松。前者是资源丰富的重工业基地，后者是广袤良田沃土的欧洲粮仓。

之前，俄罗斯声称是为了捍卫顿巴斯的卢甘斯克和顿涅茨克分离主义"共和国"而行动，它已宣布这两个共和国独立，并在过去8年中赞助了乌克兰东部分离主义与基辅的战争。

现在，在乌克兰，战斗仍在继续，每天都有很多人死去，特别是对乌东巴赫穆特的争夺战，一周以来，以凶残著称的俄罗斯准民兵瓦格纳雇佣军与乌克兰军队持续激战，双方死伤严重。

普京的密友瓦格纳集团老板叶夫根尼-普里戈津今天周五宣布，他的部队占领了巴赫穆特北边的贝尔霍夫卡镇（Berkhivka）。

俄罗斯违背联合国宪章的侵略引发了国际社会的谴责声浪。西方国家对俄罗斯实施了一系列的经济制裁，并随着时间的推移不断收紧。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅