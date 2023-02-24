全欧洲各地纷纷示威游行，抗议俄罗斯侵略乌克兰

欧洲/乌克兰战争一周年

激进分子们在夜间将这辆报废的俄罗斯坦克拖到了俄罗斯大使馆的门前。

俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，周五全欧洲各地纷纷举行示威游行，抗议俄罗斯对乌克兰发动战争。

广告 继续浏览后续

法新社从柏林报道，周五，数千名示威者在欧洲各地示威游行，抗议俄罗斯入侵乌克兰。战争开始一年后，人们将一辆报废的俄罗斯坦克放置在俄罗斯驻柏林大使馆门前，并将坦克的大炮口对准俄罗斯大使馆的入口。

法新社指出，从英国到波罗的海国家，全欧洲各地的领导人都参加了战争一周年纪念仪式，并强调他们坚定地支持乌克兰，并向战争的受害者致敬。

在爱沙尼亚首都塔林的自由广场上，人群静默了一分钟，欧盟委员会主席冯德莱恩、北约秘书长斯托滕贝格参加了这里的集会，并缅怀死者。

在伦敦，英国首相苏纳克也在唐宁街默哀了一分钟，随后，身穿乌克兰传统服装的两名歌手演唱了乌克兰国歌。

坦克现身柏林市中心

在柏林，有13个示威游行将数千人聚集在一起，其中11个示威游行是支持乌克兰，1个是反对运送武器，1个是维护和平。

其中规模最大的一个示威游行是在“我们永远不会忘记”的旗帜下进行的，警方发言人称，大约有8000人参加了这个游行。

由于曾经将柏林一分为二的柏林墙，近28年来，德国首都一直是冷战的象征。周五早上，在德国首都的市中心、在距离标志性的勃兰登堡门几步之遥，人们可以看到有一辆报废的俄罗斯坦克停在那里，激进分子们在夜间将这辆报废的俄罗斯坦克拖到了俄罗斯大使馆的门前。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅