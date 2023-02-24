北约强硬声明：支持乌克兰主权领土完整

俄乌战争北约

北约在俄罗斯入侵乌克兰1周年发布声明说：俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略战争是对欧洲-大西洋安全几十年来最严重的威胁。北约“坚定不移地支持乌克兰的主权独立和领土完整”。

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北约理事会这个声明说，俄罗斯侵略乌克兰是对欧洲-大西洋安全几十年来最严重的威胁。因此，当我们庄严地纪念俄罗斯野蛮侵略乌克兰一周年之际，作为盟国，我们重申声援乌克兰政府和人民英勇捍卫他们的国家、土地和我们的共同价值观。我们对逝去的生命表示尊敬，对俄罗斯的非法战争造成悲惨的人类痛苦和破坏，包括对乌克兰居民区和民用及能源基础设施的破坏感到悲哀。

该声明还承诺，我们进一步加强对正在抵御俄罗斯入侵的乌克兰提供政治和务实的支持，而且，只要乌克兰有需要，我们就不论时间长短地支持下去，直到帮助乌克兰获胜为止。

在这种情况下，北约将继续与相关利益攸关方，包括国际组织，特别是欧盟，以及志同道合的国家密切协调。 我们仍然坚定地支持乌克兰为确保其自由和民主的未来所做的长期努力。

主权和领土完整

北约重申说，“我们坚定不移地支持乌克兰在国际公认边界内的独立、主权和领土完整”。 我们完全支持乌克兰天赋的自卫权和选择自己的安全安排。

在这个前提下，北约将继续与相关利益攸关方，包括国际组织，特别是欧盟，以及志同道合的国家密切协调。我们继续坚定地支持乌克兰为确保其自由和民主的未来所做的长期努力。

北约理事会说，俄罗斯对这场战争负有全部责任，它对乌克兰的侵略是公然违反国际法和《联合国宪章》的行为。 俄罗斯的行动无视欧安组织的原则和承诺，严重破坏了国际安全与稳定以及基于规则的国际秩序。 尽管我们呼吁俄罗斯建设性地与乌克兰进行可信的谈判，但俄罗斯并没有表现出对公正和持久和平的真正开放态度。我们仍决心对俄罗斯保持国际压力。 我们还谴责包括白俄罗斯在内的所有积极为俄罗斯的战争提供便利的人。

惩罚战争暴行

该声明表示：俄罗斯的战争罪行和其他暴行不可能不受惩罚。所有责任人都必须对虐待和侵犯人权和国际人道主义法的行为负责，特别是针对乌克兰平民的行为，包括驱逐儿童和与冲突有关的性暴力。 俄罗斯必须立即停止这场战争，并根据2023年2月23日通过的联合国大会决议和联合国大会的其他相关决议，从乌克兰撤出其所有军事力量。

北约理事会的声明继续说，俄罗斯的战争也威胁到全球安全。 俄罗斯的能源讹诈，及对全球粮食供应的负面影响，其恶性混合活动，以及在世界范围内的虚假宣传，和不负责任的核言论，清楚地表明俄罗斯无视国际规范和世界各地数十亿人的福祉。

这个声明写道，我们将继续为整个欧洲-大西洋地区的和平、安全和稳定而努力。北约作为一个防御性联盟，正在大力加强我们的威慑和防御态势，我们仍然准备按照我们的360度方针捍卫盟国的每一寸领土，应对所有威胁和挑战。

我们对《华盛顿条约》，包括第5条的承诺是铁定的。北约比以往任何时候都更强大、更团结。 我们欢迎芬兰和瑞典加入北约，并重申了我们对北约开放政策的承诺。随着乌克兰推进其欧洲-大西洋的愿望，我们将继续加强与它的伙伴关系。 我们也在进一步加强我们的其他伙伴的关系，包括协助那些最容易受到俄罗斯恶性影响的国家。

北约这个声明最后说，俄罗斯试图击垮勇敢的乌克兰人的努力正在失败。 一年来，乌克兰人正在为自由和独立而英勇战斗。 我们与他们站在一起。

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