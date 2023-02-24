德国《明镜》：中俄谈判提供攻击型无人机内幕

据德国明镜《SPIEGEL》2月23日引述消息透露，莫斯科正在与北京就先期购买100架攻击型无人机进行谈判，最快可在4月交付。此外，中俄的合作还包括伪造运单计划，荷兰芯片转让，阿联酋中介...。

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这家德媒说，美国国务卿安东尼-布林肯在上周末的慕尼黑安全会议期间与中国最高级外交官员王毅会晤时，省去了通常的外交礼节，直接进行了指责。

在慕尼黑与王毅会面后，布林肯告诉美国广播公司，他明确向王毅表示，"我们非常担心中国正在考虑为俄罗斯侵略乌克兰提供致命的支持"。“这将会给我们的关系带来严重后果"。

对此，中国当局迅速作出反应，中国外交部发言人指责布林肯散布虚假信息。而德国《明镜》则说，他们获得的信息表明，北京和莫斯科之间计划的合作内容要比布林肯所言走的更远。

可携50公斤弹头

根据这个信息，俄罗斯军方正与中国无人机制造商西安冰果智能航空科技有限公司（Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ）就为俄罗斯大规模生产自杀式无人机进行谈判。

据报道，西安冰果公司已同意制造和测试100架ZT-180型无人机，然后在2023年4月前交付给俄罗斯国防部。军事专家指出，ZT-180型无人机能够携带“35至50公斤的弹头”。

消息人士指出，这种无人机的设计可能与伊朗的沙赫德（Shaheed）136攻击型无人机类似。俄军在对乌克兰的攻击中使用了数百架伊朗无人机攻击乌克兰的居民楼、发电厂和地区供暖设施，经常造成平民伤亡。

伪造运输单计划

据报道，下一步，西安冰果公司计划向俄罗斯提供无人机的部件和技术，以便俄国自己能够每月自行生产约100架无人机。

去年，中国显然已经计划向俄军提供比以前外界所知更多的支持。根据德国明镜《SPIEGEL》获得的信息，中国人民解放军控制下的一些公司曾计划为俄罗斯的苏-27战斗机和其他机型提供替换零件。

德国明镜在报道中了解到，显然已经有了伪造运输文件的计划，以便让“军用飞机的零件看起来是民航客机的替换零件”。

荷兰微芯片

今年1月，据荷兰公共广播公司NOS报道，荷兰的微芯片被中国公司交付给俄罗斯国防工业。根据该报道，乌克兰军队对其缴获的俄罗斯进攻性武器如火箭弹、直升机和无人机或其残骸的分析表明，在27件武器中有10件被发现安装了来自荷兰的微芯片。

几个月来，一些国家的安全官员之间一直流传着这样的报告：中国公司一直在向俄罗斯方面提供乌克兰战区的卫星图像。作为回应，美国政府最近将中国卫星公司长沙天仪空间科技研究所列入制裁名单。华盛顿称，该公司的图像被以残暴出名的瓦格纳集团雇佣军获得，用于在乌克兰作战。

阿联酋中介

柏林政府还有信息表明，中国也在向俄罗斯客户提供商用无人机（大疆），作为乌克兰战争的设备的一部分，这些无人机也可用于侦察。军方官员将这些设备称为双重用途，因为它们在民用和军用方面都有用途。

据德国明镜周刊获得的信息，这些无人机由中国控制的进出口公司通过阿联酋交付给俄罗斯军队。熟悉这些交易的分析人士说，有证据表明，俄罗斯军队实际上已经部署了这种无人机，在乌克兰前线用于侦察。

也许由于上述原因，德国总理朔尔茨与外长贝尔博克在慕尼黑安全会议期间与中国最高外交官员王毅会面时，都谈到北京可能向莫斯科提供武器支持的问题。

朔尔茨总理在公共广播公司ZDF的政治访谈节目"Maybrit Illner"中说："我在上次与中国代表的谈话中明确表示，“这不能接受”。

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