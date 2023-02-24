欧盟驻华大使：联合国宪章没有含糊之处

俄乌战争欧盟中国

欧盟驻华大使在俄罗斯侵略乌克兰一周年讲话呼吁为侵略者辩护的国家政权遵守联合国宪章。2023年2月24日

欧盟驻华大使庹尧诲（Jorge Toledo）表示，以所谓“合理安全关切”为俄罗斯侵略乌克兰辩护是站不住的，因为成立联合国的目的正是为了避免如此野蛮的暴行。他指出，中国作为联合国常任理事国应该履行其“特殊责任”。

广告 继续浏览后续

欧盟驻华大使在俄罗斯入侵一周年之际发表讲话。他说，1945年，根据《联合国宪章》的序言，成立联合国的目的是为了“欲免后世再遭……惨不堪言之战祸”。

换言之，成立联合国正是为了避免那种如此野蛮的暴行，今天我们在这里纪念俄罗斯联邦对乌克兰的无端和不正义侵略开始一周年，让我们聚集、团结在一起。

侵略者为非法吞并乌克兰领土而进行的暴行、入侵和组织虚假的所谓“全民投票”，是对乌克兰领土完整和政治独立的公然侵犯，因而也是对联合国创始原则之一的公然违反。

欧盟驻华大使庹尧诲强调说：《联合国宪章》中没有任何含糊之处。从来没有，也不可能有所谓的“合理安全关切”来为这场侵略战争和对乌克兰的领土完整和政治独立的如此侵犯辩护。

面对公然违反《联合国宪章》的行为，联合国有141个国家面对这种野蛮的入侵，在联合国大会迅速作出集体决定，不当旁观者。

这位欧盟驻华大使指出，我们共同向世界表明了哪一方是“侵略者”，哪一方是“受害者”。而以我们这样的方式，联合国141国通过的这个决议也构成了实现全面和持久和平的基石。

我们的明确呼吁，立即结束对乌克兰的入侵并无条件地撤出其军队。但不幸的是，我们没有看到俄罗斯有响应的诚意。相反，在过去的一年里，俄罗斯侵略乌克兰的悲剧继续上演。每天，我们继续见证这些悲惨的景象，见证针对乌克兰人民的非人道和残酷的罪行，这些罪行继续暴露出侵略者的本性是万恶之尤。

他继续说，然而，这使得我们维护78年前创造的价值观、准则和原则的决心更加坚定。我们将继续维护它们，我们坚决反对任何借《联合国宪章》中没有任何依据、含糊的新概念之名，行掏空《联合国宪章》之实。

欧盟高级代表兼副主席博雷利（Borrell）刚刚说，这场战争归根结底事关我们想生活在什么样的世界。

在一个非法使用武力——尤其是由一个核大国和安理会常任理事国——会以某种方式被“正常化”的世界里，没有任何人是安全的。

他说，所有国家都必须遵守和维护《联合国宪章》的原则、价值观和规则。而安全理事会的五个常任理事国在面对这种侵略时，更有捍卫《宪章》的特殊责任。这就是为什么我们继续呼吁我们的东道国中国，履行其特殊责任。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅