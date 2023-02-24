泽连斯基：乌克兰今年将赢得胜利

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基周五在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际向全国发表讲话，宣布将发起反击，誓言击退侵略者，在今年赢得胜利。

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乌克兰总统泽连斯基周五表示，在俄罗斯入侵乌克兰一年之后，我们经受住了考验。我们没有被打败。我们将尽一切努力在今年赢得胜利。他宣布乌克兰将对侵略者发起反攻。

泽连斯基列举了西方为帮助乌克兰抵抗侵略者而向基辅提供或即将交付的武器名称，包括海马斯（HIMARS）火箭、爱国者导弹、艾布拉姆斯坦克、近程空对空导弹（IRIS-T）、挑战者坦克、国家先进地对空导弹系统（NASAMS）、以及豹式坦克...。

泽连斯基双手合十，表情严肃地提到俄军在乌克兰犯下的暴行，提到基辅军队顽强抵抗的象征。

他在近15分钟的讲话中说，在俄罗斯杀人犯受到惩罚之前，我们绝不会休息。这些人将受到"国际法庭的审判，受到上帝的审判，受到我们士兵的惩罚"。

俄罗斯：将打到"波兰边界"

据法新社报道，今天在莫斯科，俄罗斯安全委员会的二号人物梅德韦杰夫也发誓要取得"胜利"，并威胁说，俄罗斯已经准备好一直打到"波兰的边界"。

华沙今天宣布，它已向乌克兰交付了第一批德国制造的豹2型坦克，乌军对这款主战坦克已期待了数周。

乌克兰国防部长雷兹尼科夫补充说，基辅正在"努力"进行反击，他承诺将"在空中、陆地和海上"打击俄罗斯。

据他说，西方将乌克兰视为其对抗俄罗斯的"盾牌"。美国人和欧洲人正在加紧运送武器，现在送来了坦克和射程更远的弹药，以帮助基辅克服人员和装备短缺问题，并提供比俄罗斯人更精确的武器。

泽伦斯基总统今早在基辅圣索菲亚大教堂脚下举行的授勋仪式上，向前线的乌克兰士兵和在战斗中牺牲的士兵们表示了敬意。他说"我们都为你们感到骄傲"。

乌克兰不会死去

在仪式上，当 蓝黄相间的乌克兰国旗升起，然后奏响乌克兰国歌："乌克兰的荣耀和自由都没有死去......"。

泽伦斯基先生将在周五与波兰总理马特乌斯-莫拉维茨基的会议上发表讲话，然后举行一次重要的新闻发布会。

乌克兰还计划举行各种纪念仪式，特别是在布查，那里是被指为俄罗斯军队屠杀平民的现场。

64岁的基辅郊区居民加里纳-加穆莱特(Galyna Gamoulets)在在战争头几个星期住在布查。她说，"那是多么可怕的事情，我不想再回忆。她还说，现在乌克兰有了"武器、援助和（其）军队"，她现在"平静了"。

她补充说，但是，"我丈夫的弟弟还在战争中，在巴赫穆特（......），他说那里非常艰难"。

世界声援乌克兰

联合国大会周四以压倒性多数通过一项决议，要求俄罗斯军队"立即"撤离乌克兰。但也有明显的弃权票，首先是俄罗斯的战略盟友中国投了弃权票。

北约表示"致力于帮助乌克兰"，七国集团将呼吁中国不要向莫斯科提供军事援助，西方怀疑北京正在考虑继续向前迈出这一步。

法国总统马克龙向基辅保证法国力挺乌克兰，德国总理朔尔茨则承诺不会让普京"实现其帝国主义目标"。

在巴黎，埃菲尔铁塔周四晚间亮起了乌克兰国旗的黄蓝两色。

在伦敦，前往俄罗斯大使馆游行抗议的人们出发之前，在议员和外交官的见证下默哀一分钟并为乌克兰祈祷。

在柏林市中心，一辆被部分摧毁的俄罗斯坦克的残骸被安装在俄罗斯大使馆前。

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