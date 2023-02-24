莫迪G20财长会议上呼吁金融机构改革，法财长希望谴责俄罗斯入侵战争

二十国集团财长会议/印度

20国集团财长及央行行长会议2023年2月24日在印度南部城市班加罗尔开幕。

20国集团财长及央行行长会议24日在印度南部城市班加罗尔开幕。印度总理莫迪在开幕式上呼吁对包括世界银行在内的国际金融机构进行改革。鉴于24日是俄罗斯入侵乌克兰战争启动一周年，前往班加罗尔参加会议的法国经济部长勒梅尔当天向路透社表示，这次会议应当谴责俄罗斯的入侵行动。

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国际金融机构改革是印度希望在担任二十轮值主席期间努力推动的重点议题。莫迪在开幕式上表示，世界对国际金融机构的信心正在消退，部分原因正是这些机构改革速度太慢。

根据法新社24日发自班加罗尔的报道，世界银行去年10月就已经发布首份改革路线图，希望能更好地回应发展中国家的需要，更有效地动员资金，帮助贫穷国家应对通货膨胀、债务问题或气候变暖等带来地挑战。

这次财长及各国银行行长会议为期两天。各方也将讨论债务问题，希望就减轻最贫穷国家债务负担达成一项共识。许多贫穷国家负债沉重，濒临无法偿付的边缘。而在穷国债务问题上，中国处境有些尴尬。中国近年来已经成为全球最大债权国，但多项研究机构的研究都指出，中国与很多国家的贷款合同缺乏透明，时常附加有保密条款，以及排斥主要由西方富裕国家组成的巴黎俱乐部参与的条款。该俱乐部的主要职能是协调负债国及债权国债务安排。中国不是该组织的成员。

这次会议也将讨论全球大型跨国企业，尤其是网络集团的付税问题。

这次财长会议开幕之日，正值俄罗斯入侵乌克兰的战争启动一周年。23日，联合国193个成员国中的141国投票支持呼吁俄军撤离乌克兰的决议。

抵达班加罗尔出席20国集团财长及央行行长会议的法国经济部长勒梅尔向路透社表示，这次会议应当谴责俄罗斯的入侵行动。他在一份20国集团公报中表示，应当坚持20国集团去年11月巴厘岛峰会上就俄乌战争的表述。

20国集团巴厘岛领导人峰会当时在一份声明中，对俄罗斯的入侵行动表达“强烈遗憾”。中国当时对这项声明没有表达反对立场。

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