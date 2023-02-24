回顾乌战一年 ：七个关键时刻

乌克兰战争一周年

俄罗斯最初以为在乌克兰会是一场“闪电战”，但目前在乌克兰的攻势已经停滞。 2023 年 2 月 24 日星期五，欧洲自第二次世界大战以来最严重的冲突迈进第二年，一年的战斗也改变了世界格局。

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2022 年 2 月 24 日：俄罗斯清晨开始入侵乌克兰

“我做出了一项特别军事行动的决定。”普京 (Vladimir Putin) 凌晨 4 点左右在电视上发表了这一出人意料的声明后，开始了对邻国乌克兰的入侵。克里姆林宫的主人宣布目标是“乌克兰的非军事化和去纳粹化”，并要求保证基辅永远不会加入北约。同时威胁，西方一旦干涉，将面临“前所未见的后果”。

普京说他正在采取行动保卫顿巴斯的卢甘斯克和顿涅茨克的分离主义“共和国”，在与乌克兰东部的基辅进行了八年的战争之后，普京于2022年2月21日，刚刚宣布莫斯科正式承认顿涅茨克和卢甘斯克脱离乌克兰为“独立共和国”。

基辅、哈尔科夫、敖德萨、马里乌波尔……从乌克兰领土的一端到另一端，警报声开始响起。

视频： 乌克兰危机： 如果入侵 欧盟对俄罗斯的回应和制裁

法国总统马克龙和俄罗斯总统普京 Mikhail Klimentyev, GONZALO FUENTES SPUTNIK/AFP

来到波兰的乌克兰难民，摄于3月9日。 © AP 供图

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4 月 2 日：基辅地区解放并在布查发现乱葬坑

莫斯科的闪电攻势遭到了乌克兰军队的顽强抵抗。尽管俄罗斯军队成功地征服了基辅周围的几个城镇，但首都仍在坚守。经过五周的冲突，乌克兰声称，在俄罗斯军队 "迅速撤离 "后，整个基辅地区已经解放。克里姆林宫的部队正在向东部和南部重新部署。

世界开始逐渐了解到这些被占领城市的居民经历了什么。在基辅西北部郊区的布查镇(Boutcha)，街道上尸横遍野，乱葬岗里有数百名平民的尸体，有些人明显受到了折磨，这些场面引起了对俄罗斯犯下战争罪的指控。

乱葬坑 AP - Rodrigo Abd

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4月21日，俄罗斯攻占马里乌波尔

4月21日，经过近三个月的无情围困，克里姆林宫宣布攻克了马里乌波尔。这是一个位于亚速海的战略港口，乌方守军自3月初以来一直遭到围困和轰炸。

攻占这座城市可以使俄罗斯能够确保其来自被吞并的克里米亚的部队与顿巴斯分离主义地区之间的交接。约2000名乌克兰战士盘踞在亚速钢铁厂Azovstal工厂的地下，他们一直抵抗到5月中旬才投降。据基辅称，在此期间至少有2万人死亡，90%的城市被破坏或摧毁。

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo, le 8 avril 2022. AP

视频： 乌克兰难民入境美国：这里什么都有，但布查和马里乌波尔什么都没有了

Leonid Bondarenko © AP

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9 月 10 日：乌克兰在哈尔科夫的反攻

到了反攻的时间。 9月初，基辅对哈尔科夫地区发动突然袭击，夺取了该国东部的伊居乌姆、库皮安斯克和莱曼等重要后勤节点。

乌克兰出人意料的突破迫使俄罗斯军队放弃了哈尔科夫地区。哈尔科夫是乌克兰第二大城市，靠近俄罗斯边境，从入侵的最初几个小时就开始遭到轰炸，然后又连续数月遭受重创，最终缺从未被攻下。

Alevtina Shernina年轻时与丈夫的合影。 © AP 供图

01:29 Жилой дом, пострадавший в результате российского обстрела, в районе Салтовка в Харькове, Украина, четверг, 22 декабря 2022 года. AP - Evgeniy Maloletka

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11 月 11 日：俄罗斯从赫尔松撤军

在南部，8月发起的反攻旨在夺回第聂伯河西岸的重镇赫尔松，这是在俄罗斯军队入侵之初落入其手中的唯一地区首府。尽管莫斯科在9月底在没有得到国际社会承认的 "公民投票 "之后吞并了四个被占领的乌克兰地区--卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波里季亚，但俄罗斯军队被迫在11月11日放弃赫尔松。

乌克兰总统泽伦斯基总统在是社交网站TELEGRAM上写道。“我们的人民。我们的。赫尔松”。乌克兰国防部在 Facebook 上说：“赫尔松正在重新回到乌克兰的控制之下，乌克兰武装部队正在进入该市。”

事实上，俄罗斯的这次撤军好几个星期就开始了。 10 月，俄罗斯驻乌克兰军队司令谢尔盖·苏罗维金上任后，就要求撤离赫尔松和第聂伯河西岸。自从乌克兰的轰炸摧毁了横跨河流的桥梁后，俄方的局势就变得困难起来。

2022年11月12日星期六，在赫尔松市，乌克兰人聚集在市中心，庆祝夺回他们的城市。在克里姆林宫宣布其军队从赫尔松撤到第聂伯河对岸后，乌克兰各地的人们从一夜的欢呼庆祝中醒来。乌克兰军方表示，它正在监督该城市周围的 "稳定措施"，以确保其安全。(AP Photo/Yevhenii Zavhorodnii) © AP - Yevhenii Zavhorodnii

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2023年1月至2月：巴赫穆特在俄罗斯的控制下

夏季发起的争夺该国东部巴赫穆特的战斗是冲突开始以来最致命的一次。俄罗斯人多次宣布，他们已接近拿下巴赫穆特，但乌克兰士兵和由准军事团体瓦格纳部队支持的俄罗斯部队之间的战斗仍在激烈进行。

2月14日，乌克兰当局报告了该市北部的 "复杂局势"，俄罗斯军队正在继续他们的战略，蚕食连接该市和顿巴斯其他地区的道路。

01:32 烏克蘭蘇梅地區（紅色標註） © 網絡圖片

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1月25日：向乌克兰交付重型坦克的承诺

德国总理奥拉夫-朔尔茨在数周压力下，终于为向乌克兰提供豹2重型坦克开了绿灯，这一决定被莫斯科视为 "极其危险"。美国总统拜登则宣布交付31辆艾布拉姆斯M1坦克。泽伦斯基总统称这是"走向最后胜利的重要一步"。

其他国家也做出了类似的承诺，包括波兰、西班牙和加拿大等。但总的来说，目前离基辅要求的300辆重型坦克的目标还很远。巴黎在上周日确认快速交付AMX-10轻型作战坦克，但法国对是否提供重型 "勒克莱尔 "坦克仍在犹豫不决。

豹2重型坦克。 © France 24

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