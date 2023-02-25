北约秘书长：中国向俄军提供武器将是“非常大的错误”

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格2月24日周五公开警告北京不要向俄罗斯输送武器。他强调称，“支持一场侵略战争，违反了国际法和《联合国宪章》"。

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据政客（Politico）报道，斯托尔滕贝格在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际在爱沙尼亚首都塔林举行的新闻发布会上说："关于中国向俄罗斯提供军事支持的问题，我们还没有看到任何实际的致命性武器的援助。但"我们看到的是，中国可能正在计划和考虑向俄罗斯提供军事援助的迹象和指示"。“最近美国情报显示可能发生这样的情况”。

斯托尔滕贝格警告说，中国若向莫斯科提供致命援助，那将是一个"非常大的错误--非常严重"。

他指出，"中国不应该这样做，因为这将是支持一场非法的侵略战争，违反了国际法和《联合国宪章》。" 他并说，“美国和其他盟国也已明确地传达了这种情况不应该发生”。

在与爱沙尼亚总理卡亚-卡拉斯和欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩一起发言时，斯托尔滕贝格说，欧盟正在密切关注中国的活动。

对中国2月24日发布的关于"政治解决乌克兰危机"的12点立场文件，北约秘书长斯托尔滕贝格和欧盟委员会主席冯德莱恩都表示怀疑。

斯托尔滕贝格说，北京"没有多少可信度，因为他们没有能够谴责对乌克兰的非法入侵"。他指出，就在俄军入侵乌克兰的前几天，中国国家主席习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔-普京签署了一项关于"无上限伙伴关系"的协议。

同时，欧盟委员会主席冯德莱恩指出，中国发布的12点提议"不是一个和平计划，而是他们与莫斯科的共同原则"。

冯德莱恩说，"我们当然会审视这些原则，不过，我们会在中国已经站队的背景下审视它们。"

斯托尔滕贝格和冯德莱恩24日前往塔林，纪念爱沙尼亚的独立日，并在俄罗斯开始全面入侵乌克兰一周年之际，向欧洲东部侧翼表示支持。

访问期间，爱沙尼亚总理卡拉斯（正为3月5日的议会选举做准备）重申推动欧盟为乌克兰联合采购武器的要求。据政客Politico这个报道说，欧洲和平基金最近关于联合采购弹药的机制在谈话中一直在出现。

冯德莱恩说，"我们将转向联合采购，为乌克兰提供紧急军事物资"。不过她没有提供关于采购机制的进一步细节。她还补充说，"同样重要的是与我们的国防工业合作，加大生产力度"。

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