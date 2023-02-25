拜登:中国若向俄罗斯发送武器美国会"做出回应"

美国/中国/俄罗斯/乌克兰

在接受美国广播公司(ABCnews)独家采访时，美国总统乔-拜登周五表示，如果中国向俄罗斯提供致命性武器攻击乌克兰，美国"会做出回应"。拜登还提到去年夏天G20峰会期间他对习近平说的话。

广告 继续浏览后续

拜登在俄罗斯入侵开始一年后在白宫告诉美国广播公司的大卫-穆尔说，他不预计中国向俄罗斯提供武器装备的重大举措"，尽管美国政府官员警告说中国可能正在考虑实施这一举措。

当大卫-穆尔追问拜登，中国未来向俄罗斯提供武器是否会越界时，拜登回答道，美国"会做出回应"，他提到其他国家在支持俄罗斯后受到的制裁。

拜登还详细介绍了去年夏天（G20峰会）他与中国国家主席习近平的一次直接对话。在那次对话中，他警告习近平如果援助俄罗斯将引发的经济后果。

拜登说，“我提到了600家美国公司是如何离开俄罗斯的”，“从麦当劳到埃克森的全面离开”。拜登补充说，我告诉习近平，"如果你通过支持正在发生的暴行来实施同样的暴行，那么"你可能面临同样的后果"。

近日，美国情报系统传出消息显示，俄罗斯正就获得自毁攻击性无人机与中国谈判。据德国《明镜》2月24日透露，谈判在俄罗斯军方正与中国无人机制造商西安冰果智能航空科技有限公司（Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ）之间进行。谈判的内容包括中方在4月份先向俄军交付首批100架ZT-180型无人机，同时协助俄罗斯自行生产这款自杀式无人机，每个月生产100架。该消息引述军事专家指出，ZT-180型无人机能够携带“35至50公斤的弹头”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅