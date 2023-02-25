梅德韦杰夫：俄罗斯已准备好将边界推至波兰

俄罗斯/乌克兰/波兰

2022年5月9日，俄罗斯前总统，现任国家安全委员会副主席梅德韦杰夫在俄罗斯莫斯科市中心的红场参加胜利日阅兵，左边坐着的是俄罗斯东正教大牧首基里尔。

昨天2月24日在俄罗斯对乌克兰发动侵略战争一周年之际，俄罗斯前总统、俄罗斯安全委员会二号人物德米特里-梅德韦杰夫发誓称，俄罗斯已准备好将国境线一直推进到波兰边境地区。

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梅德韦杰夫2月24日誓言俄罗斯将取得"胜利"，并称"必须将威胁我国的边界尽可能地推后，即使是推到波兰的边界"。

他在电报群发布的一条信息补充说，"我们将取得胜利。我们都希望它能尽快发生。这一天将会到来"。

梅德韦杰夫的上述说法被认为是俄罗斯意图吞占乌克兰全部领土，而这似乎也是莫斯科攻打乌克兰的最初目标。但当时俄军的攻势在基辅城门前被挫败，并遭受了一次又一次挫折，俄罗斯军队现在将重点放在乌克兰东部和南部。

“将新纳粹化为灰烬”

据法国卢森堡电台说，在周五的信息中，梅德韦杰夫再次称乌克兰政府为"新纳粹"，指控其对乌克兰境内讲俄语的人进行"种族灭绝"，而这个毫无根据的指控成为了克里姆林宫攻击其邻国乌克兰的借口。

梅德韦杰夫在周五的发言中说：新纳粹主义必须“化为灰烬”。"这样我们以后就不会浪费时间在俄罗斯森林中追捕其团伙的残余分子（......）”。

虽然不清楚他的话是否代表普京的立场，但梅德韦杰夫周五也谈到了他所说的俄罗斯"胜利"后将进行的"谈判"。

他说，这些谈判将是"困难和紧张的"。他称，乌克兰方面的决定将是"从大洋彼岸，由那些向基辅运送武器并向其送钱以维持乌克兰经济或其剩余部分的人作出的"。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫告诉俄罗斯机构，弗拉基米尔-普京不打算在周五向全国发表讲话，以纪念他对乌克兰发动进攻一周年。

与普京玩二人转

德米特里-梅德韦杰夫与弗拉基米尔-普京的关系非同寻常。2008年，为了规避当时俄罗斯的宪法禁止总统任期连续两届，他们玩了一场“二人转”，互相交换总统和总理的位置。

梅德韦杰夫曾是俄罗斯政权内部一个自由派人物，现在成为对乌克兰进攻的最坚定的支持者之一，不断发出大量对基辅及其西方盟友的尖锐言论。他指责西方"敌人"想要"尽可能削弱俄罗斯，让我们长期流血。因此，他们对结束冲突不感兴趣"。

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