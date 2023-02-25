荷兰驻中国大使：当你看到邻居在街上被攻击时会去帮助

网络文摘

荷兰驻华大使贺伟民（Wim Geerts）2023年2月24日说：去年前往乌克兰的国际刑事法院法医调查组的一名成员参与了对这六具尸体的检查。

俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，荷兰王国驻中华人民共和国大使贺伟民（Wim Geerts）在netherlandsandyou网站对援助乌克兰阐述他的看法：“这其实都归结为一个基本的道德问题。当你看到你的邻居在街上被攻击时，你会去帮助他，不会把受害者的手绑在身后，让攻击者对他为所欲为”。

广告 继续浏览后续

以下是荷兰驻中国大使贺伟民（Wim Geerts）文章的中文版：

六口临时棺材，其中一口棺材比婴儿的大小大不了多少。去年前往乌克兰的国际刑事法院（ICC）法医调查小组的一名成员参加了对这六具尸体的调查，他说：“这是我们人类一致同意的一种更高的道德标准：我们不这样做，我们不攻击平民，我们不会向他们扔炸弹。如果你决定那样做，你将被追究责任。”

人类的历史就是一场接一场的战争。这也是一部有罪不罚和痛苦的历史。但是，在我们所有人都受到法律保护的普遍信念的指引下，防止战争和结束有罪不罚现象的决心也日益增强。

去年3月，在回应俄罗斯对乌克兰的全面非法入侵时，我们看到了这种决心。141个联合国会员国以压倒性多数投票赞成一项决议，谴责俄罗斯所谓的“特别军事行动”，“最强烈地谴责俄罗斯联邦对乌克兰的侵略”，并“要求俄罗斯联邦立即停止对乌克兰使用武力”。我们在去年10月12日也看到了这一点，当时，在联合国大会上，143个会员国投票赞成谴责俄罗斯对乌克兰的吞并企图的决议。这明确表示，世界上绝大多数国家都能明辨是非。

自俄罗斯开始全面入侵乌克兰以来，已经过去了一年。俄罗斯军队和炸弹仍然在乌克兰造成严重破坏。每天都有新的临时棺材被生产出来，里面装着无辜的乌克兰人残缺不全的尸体，其中许多是儿童。我们得阻止这一切。

如果要采纳一些评论家的观点，欧洲国家应该停止向乌克兰提供武器、停止对俄罗斯实施制裁等拱火浇油的行为。但是，如果乌克兰不再获得自卫的装备，俄罗斯军队会撤退吗？如果我们取消对俄罗斯的制裁，俄罗斯会把非法占领的地区还给乌克兰吗？当然不会。

这样的建议是出于政治动机，掩盖俄罗斯的罪行，转而指责“美西方”。这可能会愚弄一些人，但乌克兰人明白一个基本事实，即谋杀他们同胞的责任在于拿着枪和扣动扳机的人。

此外，这些建议对乌克兰毫无帮助。想象一下：如果在俄罗斯导弹袭击后，你不得不从废墟中拖出你孩子的尸体，你是想听到外国政治家声称这都是北约的错？还是你更期望他们能够送来反击的军事装备？

这其实都归结为一个基本的道德问题。当你看到你的邻居在街上被攻击时，你会去帮助他。你不会把受害者的手绑在身后，让攻击者对他为所欲为。

欧洲并没有因为支持乌克兰而延长战争。俄罗斯拒绝结束其非法入侵才是延长战争的原因。俄罗斯选择撤退不应该被视为失败，也不应该被视为羞辱。它表示俄罗斯回归理性，是对国际法和联合国宪章的尊重。

乌克兰总统泽连斯基提出了一个非常具体和实质性的和平公式。我们支持在尊重乌克兰在其国际公认边界内的独立、主权和领土完整以及其固有自卫权的基础上实现公正和平的倡议。我们支持在乌克兰实现符合《联合国宪章》的全面、公正和持久和平的外交努力。

自第二次世界大战以来，面对俄罗斯的侵略，欧洲从未像今天这样感到威胁——这是一个来自核大国和联合国安理会常任理事国的侵略行为。但自欧盟成立以来，它也从未像现在这样团结。我们的政府和我们的公民坚信，支持乌克兰是正确的选择。

我可以自豪地说，俄罗斯全面侵略开始一年以来，荷兰已经提供了180亿元人民币来支持乌克兰自卫、解决人道主义状况、促进乌克兰重建、安置乌克兰难民，并打击有罪不罚的现象。欧盟及其成员国累计为乌克兰及其人民提供了至少4920亿人民币的支持。中国政府提供了3500万人民币的援助，并表示将继续以自己的方式发挥建设性作用。

今天，我们纪念一件很悲伤的事实——俄罗斯对乌克兰发动的灾害性、无端和非法侵略战争已经一年了。但请允许我以乐观的态度结束：我相信，今年，如果我们团结一致支持乌克兰，我们将取得成功，正义最终将获胜。

作者：荷兰王国驻中华人民共和国大使贺伟民（Wim Geerts）

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅