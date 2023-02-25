荷兰驻中国大使：当你看到邻居在街上被攻击时会去帮助
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俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，荷兰王国驻中华人民共和国大使贺伟民（Wim Geerts）在netherlandsandyou网站对援助乌克兰阐述他的看法：“这其实都归结为一个基本的道德问题。当你看到你的邻居在街上被攻击时，你会去帮助他，不会把受害者的手绑在身后，让攻击者对他为所欲为”。
以下是荷兰驻中国大使贺伟民（Wim Geerts）文章的中文版：
六口临时棺材，其中一口棺材比婴儿的大小大不了多少。去年前往乌克兰的国际刑事法院（ICC）法医调查小组的一名成员参加了对这六具尸体的调查，他说：“这是我们人类一致同意的一种更高的道德标准：我们不这样做，我们不攻击平民，我们不会向他们扔炸弹。如果你决定那样做，你将被追究责任。”
人类的历史就是一场接一场的战争。这也是一部有罪不罚和痛苦的历史。但是，在我们所有人都受到法律保护的普遍信念的指引下，防止战争和结束有罪不罚现象的决心也日益增强。
去年3月，在回应俄罗斯对乌克兰的全面非法入侵时，我们看到了这种决心。141个联合国会员国以压倒性多数投票赞成一项决议，谴责俄罗斯所谓的“特别军事行动”，“最强烈地谴责俄罗斯联邦对乌克兰的侵略”，并“要求俄罗斯联邦立即停止对乌克兰使用武力”。我们在去年10月12日也看到了这一点，当时，在联合国大会上，143个会员国投票赞成谴责俄罗斯对乌克兰的吞并企图的决议。这明确表示，世界上绝大多数国家都能明辨是非。
自俄罗斯开始全面入侵乌克兰以来，已经过去了一年。俄罗斯军队和炸弹仍然在乌克兰造成严重破坏。每天都有新的临时棺材被生产出来，里面装着无辜的乌克兰人残缺不全的尸体，其中许多是儿童。我们得阻止这一切。
如果要采纳一些评论家的观点，欧洲国家应该停止向乌克兰提供武器、停止对俄罗斯实施制裁等拱火浇油的行为。但是，如果乌克兰不再获得自卫的装备，俄罗斯军队会撤退吗？如果我们取消对俄罗斯的制裁，俄罗斯会把非法占领的地区还给乌克兰吗？当然不会。
这样的建议是出于政治动机，掩盖俄罗斯的罪行，转而指责“美西方”。这可能会愚弄一些人，但乌克兰人明白一个基本事实，即谋杀他们同胞的责任在于拿着枪和扣动扳机的人。
此外，这些建议对乌克兰毫无帮助。想象一下：如果在俄罗斯导弹袭击后，你不得不从废墟中拖出你孩子的尸体，你是想听到外国政治家声称这都是北约的错？还是你更期望他们能够送来反击的军事装备？
这其实都归结为一个基本的道德问题。当你看到你的邻居在街上被攻击时，你会去帮助他。你不会把受害者的手绑在身后，让攻击者对他为所欲为。
欧洲并没有因为支持乌克兰而延长战争。俄罗斯拒绝结束其非法入侵才是延长战争的原因。俄罗斯选择撤退不应该被视为失败，也不应该被视为羞辱。它表示俄罗斯回归理性，是对国际法和联合国宪章的尊重。
乌克兰总统泽连斯基提出了一个非常具体和实质性的和平公式。我们支持在尊重乌克兰在其国际公认边界内的独立、主权和领土完整以及其固有自卫权的基础上实现公正和平的倡议。我们支持在乌克兰实现符合《联合国宪章》的全面、公正和持久和平的外交努力。
自第二次世界大战以来，面对俄罗斯的侵略，欧洲从未像今天这样感到威胁——这是一个来自核大国和联合国安理会常任理事国的侵略行为。但自欧盟成立以来，它也从未像现在这样团结。我们的政府和我们的公民坚信，支持乌克兰是正确的选择。
我可以自豪地说，俄罗斯全面侵略开始一年以来，荷兰已经提供了180亿元人民币来支持乌克兰自卫、解决人道主义状况、促进乌克兰重建、安置乌克兰难民，并打击有罪不罚的现象。欧盟及其成员国累计为乌克兰及其人民提供了至少4920亿人民币的支持。中国政府提供了3500万人民币的援助，并表示将继续以自己的方式发挥建设性作用。
今天，我们纪念一件很悲伤的事实——俄罗斯对乌克兰发动的灾害性、无端和非法侵略战争已经一年了。但请允许我以乐观的态度结束：我相信，今年，如果我们团结一致支持乌克兰，我们将取得成功，正义最终将获胜。
作者：荷兰王国驻中华人民共和国大使贺伟民（Wim Geerts）
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