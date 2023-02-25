马克龙宣布4月初访中国吁北京施压莫斯科结束侵略战争

法国/中国

法国总统马克龙在巴黎农展会上宣布将于4月初访问中国（他身后是农业部长马克-费斯诺）2023年2月25日

法国总统马克龙今天周六在巴黎农展会宣布，他将"在4月初"访问中国，并将呼吁北京"帮助我们向俄罗斯施加压力"，以"停止侵略"，"建设和平"。

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在中国发表12点文件呼吁和平谈判"政治解决"俄乌战争的第二天，法国总统马克龙在访问巴黎农业沙龙间隙宣布他今年4月初将访问中国。

马克龙解释说，和平"只有在俄罗斯停止侵略、撤军、尊重乌克兰的领土主权和乌克兰人民的情况下才有可能实现"。

马克龙总统表示欢迎中国参与和平的努力，并呼吁北京："不要向俄罗斯提供任何武器"，并“帮助我们向俄罗斯施加压力”，使莫斯科明确以“永不使用化学武器与核武器，并停止这种侵略行为”作为谈判的前提条件。

几周以来，北京作为莫斯科的盟友，一直寻求在俄乌冲突中发挥调解作用。法新社注意到，在俄罗斯入侵乌克兰一年后，在普京挥舞核武威胁的情况下，北京发表的12点文件中，明确反对了使用任何核武器。

不过，北京在其公布的12点文件中完全混淆“侵略者”和“被侵略者”，并在2月24日联合国大会141国支持“要求俄罗斯立即从乌克兰撤军”的决议时投了弃权票。此举被欧盟认为是违反联合国宪章和国际法的立场。

而中共最高外交官王毅2月21在莫斯科在此重申了中俄关系坚如磐石无上限的立场，令世界并不看好中国在俄乌之间的调节有公正性。

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