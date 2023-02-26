中国驻欧盟大使：欧盟领导人或在今年中期访中国

欧盟/中国

欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔（左）和欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩在欧盟峰会期间的新闻发布会后2023年2月10日布鲁塞尔。

中国驻欧盟大使说，欧盟领导人可能在2023年中期之前访问中国。该大使还称，欧盟在乌克兰问题上对中国的愤怒是“不理智”的。

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据路透社2月26日引述中国《环球时报》消息，中国驻欧盟大使傅聪表示，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩和欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔可能在2023年的上半年之前访问中国。

傅聪在接受采访时说，这两位欧盟高官的访问准备工作正在进行中，并说，欧盟和中国之间的"频繁高层互访"有望很快开始。

路透社说，欧洲外交官批评中国拒绝将乌克兰战争称为“入侵”，并拒绝要求俄罗斯从乌克兰领土上撤军。

傅聪说，欧盟在乌克兰问题上对中国的“愤怒”是"相当不理智的"，而且北京不希望这个问题影响到中国与欧盟的关系的发展。

据Politico消息，欧盟委员会主席冯德莱恩2月24日与北约秘书长斯托尔滕贝格访问爱沙尼亚时对中国发布的关于"政治解决乌克兰危机"的12点立场文件表示了怀疑。她指出，中国发布的12点提议"不是一个和平计划，而是他们与莫斯科的共同原则"。她并说，"我们当然会审视这些原则，不过，我们会在中国已经站队的背景下审视它们"。

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