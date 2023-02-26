土耳其调查豆腐渣建筑锁定600人 超5万人在地震中遇难

土耳其调查豆腐渣

土耳其2月6日大地震过去20天，遇难人数已经超过5万。面对民众对豆腐渣建筑的愤怒，土耳其司法当局26日宣布正在扩大对建筑领域的调查范围。

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土耳其司法部长博兹达格（Bekir Bozdag）周六表示，土耳其当局迄今已逮捕了184名涉嫌对2月6日地震中建筑物倒塌负责的人，调查范围正在扩大。

这次大地震以及随后发生剧烈余震造成的死亡人数目前仅在土耳其就有4万4千128人。如果包括邻国叙利亚，这一数字上升到5万多人。

土耳其有超过16万栋建筑和52万套公寓被摧毁或严重损坏。这场灾难是该国近期历史上最严重的一次。

许多土耳其人对建筑或房地产开发部门的腐败以及糟糕的城市规划表示愤怒。

已执政20年的总统埃尔多安因对地震救援缓慢而备受批评。仍寻求在6月连任的他面临考验，承诺将在法庭上追究责任。

调查锁定600多人

周六，在土耳其东南部的迪亚巴克尔（Diyarbakir）举行的新闻发布会上，该国司法部长博兹达格说，与倒塌建筑有关的调查已经锁定600多人。

他还说，在被逮捕和拘留的人中，有79名建筑分包商，74名对建筑物负有法律责任的人，13名建筑物业主和18名对建筑物进行改建的人。

据土耳其灾害管理部门表示，将近200万人因这场灾难无家可归，他们被安置在帐篷、集装箱房屋和其他设施中。

该部门还说，超过33.5万顶帐篷已在震区搭建起来，130个地点正在建设集装箱安置点，近53万民众已从灾区撤离。

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