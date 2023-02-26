尼日利亚总统大选计票进行时 为防舞弊 选民出奇招

尼日利亚/总统选举

尼日利亚2月25日总统选举的计票工作26日仍在进行，这次选举在年轻人中激起巨大希望，其中一些人通宵达旦地"保护"自己的选票，成群结队的选民在夜里用智能手机拍摄计票实况，还有选民要求销毁未用选票...

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据法新社今天2月26日发自拉各斯的报道，今天周日上午，尼日利亚的计票工作仍在继续，在昨天周六的投票中，有三位热门人选得票不相上下。

昨天尼日利亚超过8千700万选民被呼吁去投票，要从18名候选人中选择一人出任下届总统，被选之人将承担扭转这个非洲人口最多国家困局的艰难使命：低迷的经济、武装团体和土匪的经常暴力，人口的普遍贫困。

在拉各斯，27岁的机械师迪格博霍（Orubibi Digboho）说：“我们今天早上很高兴，因为我们目睹了尼日利亚有史以来最和平的选举之一”。

法新社说，尽管发生了一些安全事件和后勤方面的麻烦，但投票总体上确实是和平的。

手机拍摄实况

不过，各投票站的电子传输和公布结果似乎花了很长时间，加剧了对操纵选票的担忧，而该国以往的选举都因被指责为“欺诈”而受到影响。

前一天晚上，在拉各斯（西南部）的一些投票站，成群结队的选民在夜里用智能手机拍摄计票的实况，与选举官员一起大声数着选票，充满了节日气氛。在该国另一端的卡诺（北部），也出现了同样的场景。

在哈科特港（东南部），选民在计票结束后仍然要求销毁未使用过的选票：“我们要保护我们的选票”。38岁的数据分析师罗伯特-伊霍马（Robert Ihuoma）自豪地说，他是与疲惫不堪的选举官员同时离开的。

可能有第二轮

三位热门人选分别是：61岁的阿南布拉州的前州长，基督徒彼得-奥比（Peter Obi）；70岁，代表布哈里总统的大会党出马竞选的博拉-蒂努布（Bola Tinubu,）；76岁的前副总统、反对党人民民主党（1999年至2015年执政）的阿提库-阿布巴卡尔（Atiku Abubakar）。

在第一轮中当选的条件是：获胜者除了获得多数选票外，还须在联邦36个州中的三分之二加上联邦首都阿布贾地区获得至少25%的选票。如果没有，应在21天内举行第二轮投票。

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