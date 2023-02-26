普京：俄罗斯必须要考虑北约的核能力 武器援乌即意味参与冲突

俄罗斯，北约

俄罗斯总统普京在周日（2月26日）播出一个电视采访中说，俄罗斯必须要考虑到北约的核能力，并指北约向基辅提供武器即意味着参与了乌克兰冲突。

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普京在接受俄罗斯国营电视频道“俄罗斯-1“采访中说，"当所有主要的北约国家都宣称他们的主要目标是造成我们的战略失败，使我们的人民像他们所说的那样遭受痛苦。在此情况下，我们怎么能无视他们的核能力？”

综合法新社和路透社报道，普京在采访中指责西方是乌克兰所犯 "罪行 "的间接帮凶，并说，北约向基辅提供武器，即意味着参与冲突。

他说， "他们正在向乌克兰运送价值数百亿美元的武器。这确实是参与，""这意味着他们正在参与，尽管是间接地，但是参与了基辅政权的罪行。”

普京说，"（西方）只有一个目标，就是摧毁前苏联及其主要部分--俄罗斯联邦”，他在上周四俄乌战争一周年前夕举行的爱国主义音乐会上曾就此补充说："只有到那时，西方也许才会接受我们加入所谓的文明国家大家庭，但是要分离的，各个成员都要分离”。

在采访中，普京还再次重申了他对建立一个多极世界的呼吁。他说， "我们反对什么呢？我们反对的正在这个新世界只为一个国家，即美国的利益而建立。西方在苏联解体后试图按自己的想法重构世界，导致了这种情况，我们被迫做出反应"。

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