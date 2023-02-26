沙利文:中国若向俄提供致命武器打击乌克兰将面临“真正代价”

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据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）2月26日誓言称，中国如果继续在乌克兰战争中向俄罗斯提供致命武器，将会付出“真正代价” 。

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沙利文周日2月26日在CNN的“国情咨文”节目中对节目主持人巴什（Dana Bash） 说：“实际上，从我们的角度来看，这场战争给北京带来了真正的复杂情况”。“北京将不得不就如何进行以及是否提供军事援助做出决定”。“但是，如果沿着这条路走下去，中国将付出真正代价”。“我认为，中国领导人在做出决定时正在权衡这一点”。

他补充说，在与中国的外交对话中，美国并不“仅仅直接威胁。我们只是阐述利害关系和后果，以及事情将如何发展。这是在闭门情况下，明确而具体地进行的。”

沙利文的评论是在乌克兰战争的关键时刻发表的。三位熟悉情报的消息人士告诉美国有线电视新闻网，美国掌握的情报表明，中国政府正在考虑向俄罗斯提供用于战争的无人机和弹药。

炮弹

据《华盛顿邮报》引述美国官员们报道称，中国正考虑向俄罗斯提供的援助包括122毫米和152毫米炮弹，俄军前线这些炮弹的供应量正在减少。

该消息还说，俄罗斯和乌克兰都在四处寻找更多的军火。莫斯科呼吁朝鲜和伊朗重新供应122毫米和152毫米炮弹，中国也使用这两种炮弹。西方盟国正试图为乌克兰的苏联时代的榴弹炮采购更多的152毫米炮弹，并试图为他们自战争开始以来供应给乌克兰的大炮生产更多符合北约标准的155毫米炮弹。

CNN引述消息人士称，北京似乎尚未做出最终决定，因为俄罗斯和中国正在就设备的价格和产品范围进行谈判。

熟悉情报的消息人士称，自入侵乌克兰以来，俄罗斯一再要求中国提供无人机和弹药，过去几个月，中国领导层一直在积极讨论是否向俄罗斯提供致命武器援助。

周日，当被问及美国是否会在一年后继续以目前的水平支持乌克兰时，沙利文说：“我可以坦率地说，战争是不可预测的”。 “一年前，当时在几天之内，我们都在为基辅的沦陷做准备。但在一年后，乔·拜登在基辅与泽连斯基总统站在一起，宣布基辅站稳了脚跟。”

沙利文还重申了拜登周五的讲话，即美国政府"暂时"排除了向乌克兰提供F-16战斗机。

沙利文说：“F-16战机是以后的问题”。“现阶段的战争需要坦克、步兵战车、装甲运兵车、大炮、战术防空系统，以便乌克兰战士能够夺回目前被俄军占领的领土”。

2月26日星期天，也是俄罗斯占领乌克兰领土克里米亚九周年。美国国务院周日重申"克里米亚是乌克兰领土"。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说，美国没有也永远不会承认俄罗斯所谓的对该半岛的吞并。他称，俄罗斯2014年对克里米亚的夺取明显违反了国际法以及乌克兰的主权和领土完整。

然而，沙利文先生不想说拜登政府是否会支持乌克兰决定以夺回克里米亚做为其最终胜利。

他对CNN记者巴什说，在这场战争和解决这场战争的背景下，克里米亚最终会发生什么，是在美国支持下的乌克兰人自己需要决定的事情。

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