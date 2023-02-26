美国中情局：中国有可能援俄致命武器 习近平尚未决定攻台

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美国中情局长伯恩斯证实，中国有可能在俄乌战争中向俄军提供致命武器，但未作出决定。伯恩斯在访谈中还提到习近平目前尚未决定攻台，他去基辅的秘密旅行，以及与俄罗斯间谍头目会面...

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美国中情局长伯恩斯(Burns)2月24日在接受哥伦比亚广播公司新闻（CBSnews）独家采访时证实，中国有可能在俄罗斯对乌克兰的战争中向其提供致命援助。

伯恩斯周五对《面对国家》节目主持人玛格丽特-布伦南说，"我们相信，中国领导人正在考虑向俄军提供致命装备"。

他补充说，但是我们没有看到中国已经做出最后的决定，也没有看到实际运送致命设备的证据。而这就是为什么我认为，布林肯国务卿和（拜登）总统认为，必须非常清楚地说明这样做的后果是什么。

布伦南问，是否为了阻止中国做出向俄罗斯转让致命武器的决定，美国政府才分享中情局的这些情报。伯恩斯确认是这样，并补充说：我认为，布林肯国务卿和（拜登）总统认为，必须非常清楚地向中国说明这样做的后果"。对于习近平来说，"这将是一个非常冒险和不明智的赌注"。

当被问及中央情报局是否知道习近平的立场时，伯恩斯表示，中国人也在努力权衡后果。美国向中国表达了对中国向俄罗斯提供致命装备的关切，并试图让中国人明白，"到时他们会遇到一些相当严重的后果”。

伯恩斯称，“俄罗斯对乌克兰的入侵，以及随之而来的全球反应，一直是习近平特别关注的。没有哪个外国领导人比习近平更仔细地观察普京在乌克兰的经历和战争的演变。他还说，“在许多方面，习近平已被他所看到的情况弄得心神不宁并且变得清醒了”。

台湾

伯恩斯表示，上个月，台湾驻美国最高特使说，台湾正从俄罗斯的入侵中吸取重要教训。中情局认为，习近平尚未就是否入侵台湾作出决定。

伯恩斯说，我认为，我们需要非常认真地对待习近平在最终控制台湾方面的野心。然而，在我们看来，这并不意味着军事冲突是不可避免的"。"我认为我们的判断至少是，习主席和他的军事领导层今天对他们是否能完成这一入侵还有疑虑。"

乌克兰情报

拜登总统多次派遣会说俄语、曾任驻俄罗斯大使的伯恩斯与普京和乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基会面，并与俄罗斯最高间谍头目秘密交谈。他向布伦南描述了他在俄罗斯入侵的前几天去基辅的一次秘密旅行。

伯恩斯说："拜登总统要求我去基辅，向泽连斯基总统介绍我们掌握的最新情报，这些情报表明，弗拉基米尔-普京正在计划从白俄罗斯边境进行闪电式打击，在几天内夺取基辅。"我认为，泽连斯基总统明白这其中的利害关系和他所面对的情况。"

伯恩斯说：我们的乌克兰情报伙伴也对即将发生的事情有良好情报。而我确实认为，在这种情况下，我们能够向泽连斯基总统提供的情报的作用不仅是在那次旅行中，而且在整个战争过程中，都帮助他以如此大的勇气和坚韧来保卫他的国家。而且我认为我们的情报在早期，在战争开始之前就做出了贡献。

秘密访俄

三个月前，拜登先生派伯恩斯去会见俄罗斯总统谢尔盖-纳里什金（Sergey Naryshkin），并发出了不要使用核武器的警告。伯恩斯将这次会晤描述为"相当令人沮丧"。

伯恩斯说，纳里什金先生方面有一种非常挑衅的态度。一种自大和狂妄的感觉"。"我认为，这种感觉反映了普京自己的观点，反映了今天他自己的信念，即他可以让时间为他工作，他相信他可以磨掉乌克兰人，可以磨掉我们的欧洲盟友，认为政治疲劳最终会出现。

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