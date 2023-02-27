古特雷斯：俄罗斯入侵乌克兰引发了当今最大规模的侵犯人权行为

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联合国人权理事会第52届会议于2月27日至4月4日在瑞士日内瓦举行。联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）周一在大会开幕式上致辞表示，“俄罗斯对乌克兰的入侵引发了我们当今所处的最大规模的侵犯人权行为”。古特雷斯呼吁：“这是一个站在历史正确一边的时刻。这是一个坚决维护世界各地每个人的人权的时刻。”

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2023年是《世界人权宣言》通过75周年。古特雷斯当天在讲话中表示：“《世界人权宣言》是在75年前通过的。该宣言首次描述了适用于每个人、每个地方、每时每刻的应享权利。作为世界上翻译最多的文件，其英文版本只有1300字。但所有的人类生命都包含其中。《世界人权宣言》规定了生命、自由和安全的权利；法律面前人人平等的权利；言论自由的权利；寻求庇护的权利；工作、保健和受教育的权利等等。”

古特雷斯说：“但在我们纪念其75周年之际，《世界人权宣言》正受到来自各方的攻击。俄罗斯对乌克兰的入侵引发了我们当今最大规模的侵犯人权行为。它释放了广泛的死亡、破坏和流离失所。对平民和民用基础设施的攻击造成了许多伤亡和可怕的痛苦。联合国人权事务高级专员办事处记录了数十起与冲突有关的针对男子、妇女和女孩的性暴力案件。而且还记录了对战俘的严重违反国际人道主义和人权法的行为，以及数百起强迫失踪和任意拘留平民的案件。”

古特雷斯说：“不幸的是，本应成为我们共同蓝图的《世界人权宣言》常常被误用和滥用。它被利用来谋取政治利益；它被忽视——往往是被同样的人忽视。一些国家的政府对它进行削足适履。其他人则使用破坏球（破坏《世界人权宣言》）。今天，公众对人权的漠视和私人对人权的蔑视是一个警钟。这是一个站在历史正确一边的时刻。这是一个坚决维护世界各地每个人的人权的时刻。”

古特雷斯呼吁：“我们必须重振《世界人权宣言》，确保其全面实施，以面对现在和未来的新挑战。我三年前在这个会议厅发起的‘人权行动呼吁’就是一个蓝图。人权不是一种奢侈品，在我们找到解决世界上其他问题的办法之前，可以不加考虑。它们是世界上许多其他问题的解决方案。从气候紧急情况到技术的滥用，当今的危机的答案都可以在人权中找到。”

古特雷斯提及，“人权是人类与生俱来的权利。印度的《吠陀》、中国古代的《论语》、《圣经》和《古兰经》都规定了非常类似的义务和权利”。他介绍称：“我们联合国正在改变我们的工作方式，认识到人权是我们一切工作的核心。我们正在优先考虑人权与预防各种冲突和危机之间的联系。”

古特雷斯说：“今年7月，人权事务高级专员和我将启动一个新的保护议程。这一重要倡议将寻求加强整个联合国系统对会员国的支持，以便在和平时期以及危机和冲突时期保护人民及其权利”。

古特雷斯谈到，作为联合国秘书长他共与三名不同的人权事务高级专员共事，他们执行了联合国人权理事会委托的任务，在过去十年中还主动发表了170多份重要的国家报告和专题报告，“这些报告包括萨赫勒地区的气候变化，欧洲和美洲的移民，以及各种情况下的人权问题，包括阿富汗、智利、埃塞俄比亚、危地马拉、利比亚、萨赫勒地区、乌克兰和新疆，仅举几例。”

讲话最后，古特雷斯强调：“当我们庆祝《世界人权宣言》的影响时，我们最大的敌人是自满。因为在人权问题上，历史还没有定论。我们必须继续使人权在全世界人民的生活中成为现实。我们需要从上个世纪取得巨大进步的解放和抗议运动中得到启发——废除奴隶制、非殖民化、普选、妇女运动和结束种族隔离。”

古特雷斯表示：“世界各地的民间社会、人权维护者、残疾人、妇女、女孩和年轻人已经在街头，要求保护所有人的所有人权。我与他们站在一起。我们都必须与他们站在一起。”

此外，现任联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）当天在讲话中称：“人权是一股不可忽视的力量，不是因为它符合强者的利益，而是因为它抓住了无权者的想象力。然而，正如我们今天所知道的那样，过去的压迫可能会以各种伪装的方式回来。”

蒂尔克指出：“旧的专制主义，对自由的粗暴限制，以及令人窒息的父权制束缚。旧的破坏性侵略战争来自一个已经过去的时代，具有世界性的后果，正如我们在欧洲再次看到的俄罗斯对乌克兰的无谓入侵。“

蒂尔克呼吁，“我邀请所有会员国和所有相关行为者带头在全世界和自己的国家推进所有人权。在我们今年纪念这些重要的周年纪念日时，让我们利用这个机会重新振作起来，更新我们的工作，并缓和局势。”

2月23日，联合国大会第十一届紧急特别会议以压倒性多数通过决议，再次要求俄罗斯联邦立即、彻底、无条件地将其所有军事力量从乌克兰国际公认边界内的领土撤出，并呼吁停止敌对行动。

在当天的投票中，这份题为“在乌克兰实现全面、公正和持久和平所依循的《联合国宪章》原则”的决议草案获得141个会员国的赞成票，白俄罗斯、朝鲜、厄立特里亚、马里、尼加拉瓜、俄罗斯和叙利亚七国投出反对票，中国、印度、巴基斯坦、古巴等32个国家弃权。

该决议再次要求俄罗斯联邦立即、彻底、无条件地将其所有军事力量从乌克兰国际公认边界内的领土撤出，并呼吁停止敌对行动。决议还呼吁立即停止对乌克兰关键基础设施的攻击和对民用物体，包括住宅、学校和医院的任何蓄意袭击。

与此同时，决议“强调需要通过在国家或国际一级进行适当、公正、独立的调查和起诉，确保追究在乌克兰境内犯下的国际法上最严重罪行的责任，并确保为所有受害者伸张正义和防止今后发生罪行”。

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