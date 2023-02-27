土耳其宣布3月9日恢复瑞典和芬兰加入北约谈判

北约/土耳其/瑞典/芬兰

土耳其外长2月27日在安卡拉宣布将于3月9日恢复与瑞典和芬兰就其加入北约进行谈判。这两个北欧国家在俄罗斯入侵乌克兰后联合提交的加入北约申请有待土耳其和匈牙利议会批准。

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土耳其外长恰武什奥卢（Mevlüt Cavusoglu）周一在安卡拉记者会上说："会议将于3月9日举行"，他并暗示，谈判地点可能在布鲁塞尔北约总部。

在斯德哥尔摩发生了几起反土耳其和反伊斯兰教的示威活动后，土耳其于今年1月底推迟了原定于2月举行的三方会议。

自去年5月以来，瑞典申请加入北约的申请一直受到安卡拉的阻挠。北约秘书长斯托尔滕贝格在2月中旬在对安卡拉的访问中呼吁芬兰和瑞典"现在"就加入。

安卡拉虽然承认谈判取得了一些进展，但土耳其外长周一表示，“瑞典没有采取令人满意的步骤”。

土耳其指责瑞典，（除其他问题外），窝藏库尔德武装分子和其同情者，并把这些人称为"恐怖分子"，特别是库尔德工党（PKK）成员。

土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安在2月初建议，土耳其议会可在没有瑞典联合提交的加入书的情况下，先单独批准芬兰的加入。

在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰和瑞典放弃了几十年的军事不结盟立场，联合提交了加北约联盟的申请。

随后北约30个成员国的领导人去年6月在马德里举行的首脑会议上决定邀请瑞典和芬兰加入北约联盟。

北约30个成员国都已签署了瑞典和芬兰的入盟议定书，其中28个国家已经批准了这些议定书。目前只有土耳其和匈牙利尚未批准，但匈牙利议会将于3月初对其进行投票。

今年1月，瑞典当局决定允许在土耳其驻斯德哥尔摩大使馆外举行一起示威活动，其间示威者焚烧了一本可兰经，激起了安卡拉的愤怒。

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