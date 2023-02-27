沙特外相30年来首访乌克兰，双方签署4亿美元援助方案

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沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉·阿勒沙特（Faisal bin Farhan Al Saud）2月26日到访基辅，拜会了乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）等乌方官员。这也是两国自1993年正式建交以来，沙特外相首次到访乌克兰。费萨尔亲王当天在基辅与乌克兰总统办公室主任叶尔马克（Andriy Yermak）共同见证了双方官员签署价值4亿美元的人道主义援助协议及谅解备忘录。

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泽连斯基在会见来访的费萨尔时特意指出，这是自两国建立外交关系以来，沙特王国的外交大臣首次正式访问乌克兰。泽连斯基向由费萨尔领衔的沙特代表团表示：“我们感谢这次访问，并认为这是支持乌克兰的一个重要证据，特别是在开始全面侵略的周年纪念日。据我所知，这是我国独立30多年来的首次访问。我希望，这将为进一步加强我们的互利对话提供新的动力。”

泽连斯基还感谢沙特政府在面对俄罗斯持续的武装侵略时对乌克兰的实际支持。泽连斯基说：“首先，我想感谢你们支持乌克兰的和平，支持我们的主权和领土完整。这对我们和我们的人民、我们的社会非常重要”。这次访问是自2022年2月24日战争开始以来，沙特和阿拉伯官员首次访问乌克兰。

同年10月，沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼与泽连斯基通话，并承诺向乌克兰提供人道主义援助。沙特和乌克兰官员周日签署了一项协议和一份谅解备忘录，价值4亿美元。费萨尔和叶尔马克出席了签字仪式。该协议包括一个向乌克兰提供人道主义援助的联合合作计划，价值1亿美元。沙特王室顾问、萨勒曼国王人道主义援助赈灾中心总监阿卜杜拉-拉贝亚（Abdullah Al-Rabeeah）和乌克兰副总理库布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)共同签署了该协议。

另一项备忘录包括价值3亿美元的石油衍生品融资，作为沙特政府通过沙特发展基金向乌克兰提供的赠款。该协议由沙特发展基金首席执行官和乌克兰能源部长签署。沙特通讯社称，该协议和谅解备忘录的签署反映了沙特王国致力于支持乌克兰及其人民面对该国正在经历的社会和经济挑战，并为缓解由此产生的影响作出贡献。

费萨尔重申沙特对所有旨在政治解决乌克兰-俄罗斯危机的国际努力的热情和支持，并继续努力帮助减轻由此产生的人道主义影响。他表示：“我们继续与所有各方讨论解决危机的机会”。叶尔马克感谢沙特方面为去年9月21日致使俄罗斯释放10名外国战俘提供的帮助。

叶尔马克说：“沙特阿拉伯的这一使命是我们合作中一个极其重要的因素。而且我们已经同意，我们将继续朝着这个方向努力”。据乌方介绍，会议期间，双方还讨论了沙特在解决关键问题和克服国际社会当今面临的挑战方面的主张，特别是通过乌方提出的“来自乌克兰的谷物”倡议。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）指出，乌方完全致力于发展与沙特的关系。他说：“特别是，我们将共同寻找方法来加强我们在全球南方，特别是非洲的地位”。库列巴称，乌克兰认为与沙特的合作不仅是在联合国和其他国际组织内的双边和多边合作，而且也是区域性的。

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