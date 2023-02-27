泽连斯基预测普京将被他的核心圈子杀掉

乌克兰/俄罗斯

2023年2月22日，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在莫斯科的卢日尼基体育场。

据《泰晤士报》2月26日报道，泽连斯基预测，普京有一天会被他的核心圈子杀死，“他们会找到一个理由来杀死一个凶手”。

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乌克兰总统泽连斯基有关俄罗斯总统普京会被自己圈内人杀掉的预言是在一部名为《年》的乌克兰纪录片中发表的。

据英国独立报说，这部纪录片是记者科马洛夫（Dmytro Komarov）拍摄的。该纪录片于上周五2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰一周年之际发布。

乌克兰总统泽连斯基先生告诉该纪录片："会有一个时刻，普京政权的脆弱性将在（俄罗斯）国家内部被感受到”。“然后，掠夺者将被另一个掠夺者吞噬”。“他们会找到一个理由来杀死一个凶手”。

此话的上文似乎是普京警告俄罗斯人民说，如果让乌克兰赢得这场战争，俄罗斯作为国家将不复存在。

据以色列时报"根据在线报纸《乌克兰真理报》提供的翻译，泽连斯基说："肯定会有一个时刻，在俄罗斯感受到普京政权的脆弱性时。"那么食肉动物将吃掉食肉动物。这非常重要，他们将需要一个理由来证明这一点。他们会想起科马洛夫、想起泽连斯基的话......他们会记得。他们会找到一个理由来杀死凶手。会成功吗？会的。什么时候？我不知道。"

英国独立报说，然而，分析家们表示，普京先生核心圈子中的强硬派不太可能反对他，因为多亏了普京他们才有现在的地位。

普京先生周日2月26日声称，他别无选择，必须考虑到北约的核能力，并指责以美国为首的北约军事联盟想向基辅提供武器，要"解散前苏联和俄罗斯"。

乌克兰总统泽连斯基先生周日2月26日表示，他相信恢复乌克兰对克里米亚半岛的控制将是结束战争的一部分。

他在推特上写道。"这是我们的土地。我们的人民。我们的历史。我们将把乌克兰国旗归回到乌克兰的每一个角落"。

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