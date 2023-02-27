金正恩连开农业会议 朝鲜或遭粮荒

朝鲜/粮食

2023年2月26日，在朝鲜平壤，朝鲜领导人金正恩出席了朝鲜劳动党第八届中央委员会第七次扩大会议，朝中社（KCNA）发布的照片。

据朝鲜国家媒体2月27报道，朝鲜领导人金正恩周日召开了一次重要的党内会议，讨论农业发展问题。首尔称，朝鲜面临"严重"的粮食短缺。

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韩联社2月27日报道，朝鲜日前召开劳动党第八届中央委员会第七次全体会议扩大会议，讨论农业问题。金正恩主持会议。

法新社说，这种类型的会议朝鲜通常每年只召开一到两次，但本次全体会议距上次会议仅两个月，而且上次会议也是以农业为重点。这种不寻常的频率使人猜测朝鲜目前可能正在遭受粮食短缺。

朝中社报道，金正恩周日2月26日主持了高级官员全体会议的开幕式，"分析和监督......新时代的农村革命的方案，并决定了需要立即完成的重要和紧急任务"。

朝中社说，与会者"一致同意议程项目，并进入讨论"，但没有提供进一步的细节。

据韩国统一部称，在朝鲜有饿死人的报道。韩国统一部发言人Koo Byoung-sam说："我们认为，那里的粮食短缺情况很严重"。他补充说，平壤似乎已向世界粮食计划署寻求帮助。

法新社说，拥有核武器的朝鲜，因其武器计划而受到多重国际制裁，长期以来一直在为养活自己而努力。

由于长期缺乏基础设施，及森林砍伐和几十年的不良治理，朝鲜极易受到自然灾害的影响，包括洪水和干旱。

自冠状病毒大流行以来，朝鲜当局强行关闭了边境，使令困难局势雪上加霜，直到最近才放松，允许与邻居中国进行一些贸易。

朝鲜定期发生饥荒，其中一次是在20世纪90年代，几十万人死亡--有些估计达到几百万。

据研究朝鲜问题的网站北纬38度（38 North）报道，该国目前正经历着几十年来最严重的粮食短缺。

根据北纬38度网站2023年1月发布的评估报告说，平壤政权被迫应对"以粮食不安全为核心的复杂人道主义紧急情况"。

该网站补充说，对全球和朝鲜大米和玉米价格的分析显示，自2021年初以来，价格出现了"显著"差距，这意味着朝鲜的粮食要贵得多，这"预示着"供应的中断。

但在朝鲜官媒《劳动新闻》最近发表的一篇评论中，朝鲜政权表示，该国应继续坚持"自给自足的经济"，作为其反对"帝国主义"斗争的一部分。

据韩联社27日报道，朝鲜于2021年12月底召开第八届中央委员会第四次全会，通过新版社会主义农村发展战略，去年起致力于落实相关工作。然而，朝鲜的粮食产量未见增加，被称作“富村”的开城地区近期还甚至出现饿死者，地方教化所（监狱）服刑人员因缺粮集体越狱，粮食短缺问题十分严峻。

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