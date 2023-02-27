金正恩连开农业会议 朝鲜或遭粮荒
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据朝鲜国家媒体2月27报道，朝鲜领导人金正恩周日召开了一次重要的党内会议，讨论农业发展问题。首尔称，朝鲜面临"严重"的粮食短缺。
韩联社2月27日报道，朝鲜日前召开劳动党第八届中央委员会第七次全体会议扩大会议，讨论农业问题。金正恩主持会议。
法新社说，这种类型的会议朝鲜通常每年只召开一到两次，但本次全体会议距上次会议仅两个月，而且上次会议也是以农业为重点。这种不寻常的频率使人猜测朝鲜目前可能正在遭受粮食短缺。
朝中社报道，金正恩周日2月26日主持了高级官员全体会议的开幕式，"分析和监督......新时代的农村革命的方案，并决定了需要立即完成的重要和紧急任务"。
朝中社说，与会者"一致同意议程项目，并进入讨论"，但没有提供进一步的细节。
据韩国统一部称，在朝鲜有饿死人的报道。韩国统一部发言人Koo Byoung-sam说："我们认为，那里的粮食短缺情况很严重"。他补充说，平壤似乎已向世界粮食计划署寻求帮助。
法新社说，拥有核武器的朝鲜，因其武器计划而受到多重国际制裁，长期以来一直在为养活自己而努力。
由于长期缺乏基础设施，及森林砍伐和几十年的不良治理，朝鲜极易受到自然灾害的影响，包括洪水和干旱。
自冠状病毒大流行以来，朝鲜当局强行关闭了边境，使令困难局势雪上加霜，直到最近才放松，允许与邻居中国进行一些贸易。
朝鲜定期发生饥荒，其中一次是在20世纪90年代，几十万人死亡--有些估计达到几百万。
据研究朝鲜问题的网站北纬38度（38 North）报道，该国目前正经历着几十年来最严重的粮食短缺。
根据北纬38度网站2023年1月发布的评估报告说，平壤政权被迫应对"以粮食不安全为核心的复杂人道主义紧急情况"。
该网站补充说，对全球和朝鲜大米和玉米价格的分析显示，自2021年初以来，价格出现了"显著"差距，这意味着朝鲜的粮食要贵得多，这"预示着"供应的中断。
但在朝鲜官媒《劳动新闻》最近发表的一篇评论中，朝鲜政权表示，该国应继续坚持"自给自足的经济"，作为其反对"帝国主义"斗争的一部分。
据韩联社27日报道，朝鲜于2021年12月底召开第八届中央委员会第四次全会，通过新版社会主义农村发展战略，去年起致力于落实相关工作。然而，朝鲜的粮食产量未见增加，被称作“富村”的开城地区近期还甚至出现饿死者，地方教化所（监狱）服刑人员因缺粮集体越狱，粮食短缺问题十分严峻。
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