马克龙：法国将“减少”在非洲的军事人员

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法国总统马克龙周一宣布，在非洲大陆的法国军事人员即将“明显减少”。面对圣战组织在非洲大陆的进一步扩展，马克龙呼吁与当地国家建立真正的安全伙伴关系。

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法新社报道，在进行非洲之行的前夕，法国总统周一宣布，在非洲大陆的法国军事人员即将“明显减少”。面对圣战组织在非洲大陆的进一步扩展，马克龙呼吁与当地国家建立真正的安全伙伴关系。

马克龙周一发表讲话称：“转型将在未来几个月开始，我们的军事人员将明显减少，我们非洲伙伴的基地的力量将上升。”

马克龙周一在一次新闻发布会上解释说，这样的重组“并不是要撤军或者是放弃承诺，但它确实会导致(...)某种的非洲化，（导致）非洲大基地之间的互助”。

马克龙补充说：“在接下来的几周内，我们的士兵人数将减少，同时，根据确定的和有具体说明的需要，非洲伙伴的工作量将增加。”

法国总统府说，这个转型的想法是，法国军队现在要站在“第二幕”。

法新社指出，一年前法国曾宣布，希望与受到基地组织威胁的或受到与伊斯兰国集团有联系的圣战分子威胁的几内亚湾国家，讨论发展新的关系。

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