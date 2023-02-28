乌克兰军情总长说没有看到中国向俄罗斯提供武器的迹象

乌克兰/中国/俄罗斯

乌克兰情报总长布达诺夫说，他没看到中国向俄罗斯提供武器的迹象。但美国国务卿，中情局长，国家安全顾问等高官分别表示，中国正计划向俄军提供致命武器用于攻打乌克兰。

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据法新社2月28日发自基辅的报道，乌克兰军情局负责人布达诺夫（Kyrylo Budanov）2月25日在美国之音的乌克兰语采访中说：

"目前，我不认为中国会同意向俄罗斯转让武器......。他还说："我没有看到任何迹象表明这种事情（发生），或者正在讨论这种事情。

美国指控中国计划向俄罗斯提供武器以助俄军进攻乌克兰，但北京方面强烈否认了这种指控。

当美国之音问及美国的指控时，布达诺夫先生回答说："我是情报部门的负责人，恕我直言，我的意见不是基于个人的意见，而是只基于事实。我没有看到任何这样的事实。

在布达诺夫先生这个声明的第二天周日，美国中央情报局局长伯恩斯即在哥伦比亚广播公司播出的采访中，证实了中国计划向俄军提供武器用于攻打乌克兰。他说，"我们确信，中国领导人正计划向俄罗斯提供致命的设备"。

按照乌克兰军情总长布达诺夫的说法，伊朗"实际上是唯一向俄罗斯转让或多或少严重杀伤武器的国家"。"有报道说有东西来自朝鲜，但我们没有得到证实。他继续说："没有一个案例是我们登记来自北朝鲜的武器。

这位年轻的乌克兰情报主管说，"俄罗斯只是想到处购买一切东西。因为他们的问题很大"。

法新社消息，乌克兰重要议员阿卡米亚（David Arakhamia）2023年2月5日说，在预期的俄罗斯攻势之前和乌克兰军方腐败丑闻发生之后，乌克兰国防部长将由军事情报局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）取代。该议员说，“布达诺夫将领导国防部，这在战时是绝对合理的”。他指的是这位37岁的军事情报局局长。

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