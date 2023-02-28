伊朗人为一只猎豹哭泣

伊朗/猎豹

世界上仅存的濒危亚洲猎豹中的一只，2月28日周二在伊朗死亡，这在伊朗人中引起了一股悲伤的浪潮，因为他们越来越喜爱这只2022年在圈养中出生的年轻猫科动物。

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法新社2月28日发自德黑兰的消息，这头猎豹名叫皮鲁兹（Pirouz），上周四因肾衰竭被送入中央兽医医院。据伊朗官方的伊斯兰共和国通讯社（Irna）报道，“皮鲁兹”在接受透析后死亡。

拯救皮鲁兹的努力没有成功 تلاش‌ها برای نجات پیروز بی نتیجه ماند AP - Alireza Masoumi

中央兽医院的院长奥米德-莫拉迪（Omid Moradi）博士说：“我们对皮鲁兹的死亡和所有拯救他的努力的失败感到非常悲痛”。

自2022年5月在伊朗东部的一个收容所出生以来，年轻的皮鲁兹（波斯语中的"胜利者"）已经成为这个国家的骄傲。

据国际自然保护联盟称，伊朗据信只剩下十几只亚洲猎豹。由于亚洲猎豹是一种极度濒危的物种，所以皮鲁兹的出生当时成为一起受欢迎的大事件。

自从皮鲁兹入院以来，许多网民在社交网络上表达了他们的情绪。一位网民在推特上说，"皮鲁兹是国家唯一的幸福来源"。其他一些人则担心，如果皮鲁兹死了，通常被称为亚洲猎豹或伊朗猎豹（Acinonyx jubatus venaticus）的亚种将永久"灭绝"。

猎豹是世界上奔跑速度最快的生命，其速度可以达到每小时120公里。猎豹仍然存在于非洲南部的部分地区，但几乎已经从北非和亚洲消失了。

伊朗是世界上最后一个野外有亚洲猎豹生活的国家之一，该国于2001年启动了一个由联合国支持的保护猎豹计划。

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