塔利班宣布击毙呼罗珊-伊斯兰国组织一名头目

阿富汗/塔利班/伊斯兰国

活跃在阿富汗的呼罗珊-伊斯兰国哈里发组织是从塔利班分裂出来的。2021年9月6日资料照片

阿富汗塔利班一名官员2月27日在喀布尔宣布，呼罗珊-伊斯兰国圣战组织一名地区头目周日在喀布尔被塔利班击毙，他被指控策划了最近在喀布尔发生的几起袭击事件。

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塔利班政权发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）周一晚间在一份声明中说，呼罗珊-伊斯兰国组织（IS-K）的"情报和行动负责人"卡里-法特（Qari Fateh）周日晚间被塔利班安全部队击毙。

这名发言人指控该头目曾直接负责最近在喀布尔针对外交使团、清真寺和其他目标的行动。

据同一消息来源称，国籍不详的卡里-法特与另一名呼罗珊-伊斯兰国EI-K成员在喀布尔的海尔-哈纳社区被杀死。

塔利班官员在推特上发布了两具躺在废墟中的尸体图片。

联合国安理会2022年7月发布的一份报告证实，卡里-法特是呼罗珊伊斯兰国组织EI-K的最高领导人之一，该组织在横跨印度、伊朗和中亚的地区开展军事行动。

自2021年8月塔利班政权上台以来，阿富汗的外国人、宗教少数群体和政府机构受到的袭击有所增加，呼罗珊-伊斯兰国EI-K已成为塔利班政权的最大安全挑战。

塔利班和伊斯兰国这两个团伙都遵循严格的逊尼派伊斯兰教派意识形态，但呼罗珊伊斯兰国EI-K为建立一个全球"哈里发"而战，塔利班则希望统治一个独立的阿富汗。

呼罗珊-伊斯兰国EI-K声称对2022年12月12日喀布尔一家受北京商人欢迎的酒店的袭击事件负责，其中有五名中国公民受伤。

同月，该组织还袭击了巴基斯坦驻喀布尔大使馆。

今年1月，喀布尔外交部附近发生了一起自杀式袭击，造成至少10人死亡，53人受伤。呼罗珊伊斯兰国EI-K组织声称对此负责，俄罗斯大使馆的两名工作人员也在9月的一次呼罗珊伊斯兰国组织EI K的自杀式袭击中丧生。

最近几个月，塔利班部队突袭了几个呼罗珊-伊斯兰国EI-K武装分子在喀布尔的藏身据点，杀死并抓获了许多该组织的战斗人员。

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