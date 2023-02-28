日本宣布对瓦格纳集团等21个俄团体实施禁运

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日本宣布对正在乌克兰作战的俄罗斯准军事团体瓦格纳集团实施禁运。在此之前几天，日本政府决定向乌克兰追加55亿美元的援助。据接近首相岸田文雄的人透露，这笔援助“是与他国相比不至于惭愧的规模”。

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共同社消息，日本政府2月28日宣布，作为对俄罗斯的追加制裁措施，日本向俄罗斯民间军事企业瓦格纳集团等21个团体实施禁运。

瓦格纳集团由与俄总统普京关系密切的商人普里戈津创立，向乌克兰派遣了雇佣兵和服刑人员等组成的部队。美国已在1月将其认定为“国际犯罪组织”。

此外，日本还对与俄罗斯军方存在关联的48名个人和74个团体的资产予以冻结。此举是与美欧各国步调一致打压俄罗斯。

该报道说，日本首相岸田文雄在24日召开的七国集团（G7）首脑视频会议上表示将对俄罗斯实施追加制裁，被今天28日的内阁会议予以批准。禁运措施对象还包括有助于加强俄方军事能力的小型无人机等。

在俄罗斯进攻乌克兰后，日本政府除了冻结俄罗斯的资产外，还对量子计算机、3D打印机、机床等可转用于军事的物品实施了出口禁令。

日本首相岸田文雄在2月20日宣布日本将向受到俄罗斯进攻的乌克兰追加支援55亿美元。

德国基尔世界经济研究所的数据，去年1月至11月，日本在军事、财政、人道领域内对乌克兰的援金为6亿欧元，是G7各国中最少的。

据共同社引述岸田身边人士就追加支援解释称：“这是与他国相比不至于惭愧的规模。”

岸田在研讨会上就追加财政支援说明称，目的是“支援被战争夺走生活基础的人们和恢复被破坏的基础设施”。

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