白宫下令30天内美国联邦机构设备卸载和禁止抖音TikTok

美国/中国/抖音TikTok

美国白宫管理和预算办公室(OMB)2月27日周一命令美国联邦机构在30天内卸载和禁止设备中的抖音“TikTok”，以确保其设备不再运行这款中国视频应用程序。

广告 继续浏览后续

抖音在中国之外叫“TikTok”，这款由中国“字节跳动”（ByteDance）拥有的短视频程序正在世界扩张，并一直是美国国会议员关注的目标。他们认为该应用程序对美国的国家安全构成威胁，并在去年12月底通过的一项法律中禁止在政府雇员的设备上使用。

美国总统乔-拜登今年1月初批准了这项法律。白宫管理和预算办公室的命令正是基于这项法律发出的。

在一份备忘录中，白宫管理和预算办公室主任莎兰达-扬（Shalanda Young）要求美国政府机构在其拥有或运营的设备上"删除和禁止安装"TikTok应用程序，并"禁止经由这些设备进入TikTok应用程序的互联网流"。

不过，那些不受美国联邦政府控制的美国实体和数百万使用TikTok的个人，不受此禁令约束。

美国公民自由联盟（ACLU）联邦机构设备禁抖音的新法表示遗憾，称其相当于"有效禁止TikTok"。该组织的高级政策顾问珍娜-列文托夫（Jenna Leventoff）发布声明说：“国会不应该审查整个平台，并剥夺美国人自由言论和表达的宪法权利”。她补充说："我们有权使用TikTok和其他平台，与全国和世界各地的人分享我们的想法、观点和意见”。

法新社说，这个超受欢迎的短视频平台受到西方人越来越多的关注，他们担心中国政府可能通过这个平台获得世界各地的用户数据。

抖音TikTok去年11月承认，他们在中国的一些员工可以访问欧洲用户的数据，并在去年12月承认这些员工曾使用这些数据追踪记者。但该集团否认中国政府对其数据的任何控制或访问。

欧盟委员会在美国这个禁令发布的几天前前，已经做出类似决定。欧盟委员会出于“保护”欧盟机构安全的目的，决定禁止其工作人员使用抖音TikTok。

加拿大政府也在周一宣布，将从2月28日周二起，禁止加拿大政府工作人员在政府提供的移动设备中使用抖音（TikTok），理由是该程序对隐私和安全构成"不可接受的风险"。

印度自2020年以来，已将抖音TikTok列入禁止在印度使用的中国应用程序清单。

根据“我们是社会”（We Are Social）机构今年1月发布的最新数字演变报告，抖音TikTok在全球拥有超过10亿活跃用户，是第六大被使用的社交平台。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅