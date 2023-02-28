美国国务卿布林肯到访哈萨克斯坦表示支持该国主权独立

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美国国务卿布林肯到访哈萨克斯坦，向这个与俄罗斯共享漫长边界，拥有众多俄语人口的中亚国家表示美国支持其主权独立。

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美国国务卿安东尼-布林肯2月28日周二到访中亚巨国哈萨克斯坦。这是在俄罗斯入侵乌克兰一周年后，美国国务卿首次访问该国。

哈萨克斯坦是俄罗斯的盟国并靠近中国。布林肯在俄罗斯侵略乌克兰的背景下，对拥有众多讲俄语居民的哈萨克斯坦表示，美国支持该国的领土完整和独立。

布林肯今天在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与中亚五个前苏联共和国的外长们会晤，并与哈萨克斯坦总统托卡耶夫布见面，然后他将前往乌兹别克斯坦访问。

美国国务卿此次访问中亚旨在加强美国在该地区的影响力，该地区处于强大的俄罗斯邻居与中国日益增长的影响力之间。

美国国务卿布林肯今天向哈萨克斯坦外长特莱伯迪（Moukhtar Tleouberdi）表示，"正如你所知，美国非常支持哈萨克斯坦的主权、领土完整和独立。"

布林肯说，"在这个特殊时期，这些话会比平时有更多共鸣"，他指的特殊时期是俄罗斯正在侵略乌克兰。

哈萨克斯坦与俄罗斯有大约7500公里的边界，和大约20%的俄语人口。哈萨克斯坦至今没有承认普京吞并的乌克兰领土，并谨慎对待其讲俄语的少数民族，因为普京将乌克兰讲俄语社区的待遇作为其入侵的原因之一。

华盛顿对这五个前苏联的中亚斯坦国“放弃”其历史伙伴俄罗斯，以及抵制中国的影响力的可能性都不抱幻想。

但美国要像在非洲和拉美其他地方做的那样，对中亚打一张"可靠伙伴"牌。美国国务院中亚事务最高外交官唐纳德-卢说：“在经济方面，我们可以提供一些东西，在价值观方面也是如此”。

布林肯今天周二表示，美国"决心加强"与哈萨克斯坦的关系。该国自苏联解体以来一直寻求推动多轨外交，尽管莫斯科有压倒性的影响，它还是与不同的伙伴结成了联盟。

法新社说，在乌克兰战争中，这些中亚国家的领导人正在走钢丝，因为他们与莫斯科有正式的防务协议，而且俄罗斯对他们有经济和安全影响力，因此他们在冲突中采取了平衡的立场。

这五个前苏联共和国（哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）在上周四联合国大会表决要求俄罗斯立即从乌克兰撤军的决议时，有四个国家弃权，土库曼斯坦没有参加。

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