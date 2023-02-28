韩美日首次经济安全对话 讨论供应链和技术开发

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韩美日2月27日在檀香山举行了首次三边经济安全对话。此举被认为是韩国和日本面对中国和朝鲜，试图超越历史恩怨，向扩大合作迈出一步。

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韩国总统尹锡悦办公室周二28日在一份声明中表示，此次会议将韩美双边经济安全对话会扩至三边对话会，为促进全球合作夯实基础，意义重大。下一轮会议日程将经三方协商后确定。

韩国总统室并说，“预计三方对话加强韩美日三国的主要供应链复原力和危机应对能力，并在促进合作以推动和保护关键技术和新兴技术方面发挥作用".

韩联社说，在檀香山与会的三方代表分别是：韩国总统室经济安全秘书官王允钟、美国白宫国家技术与国家安全高级主任塔伦·查布拉、日本国家安全保障局担当内阁审议官村泰夫作。

经济安全合作方案，包括量子技术、生物、太空等新兴关键技术领域合作，扩大专业人才交流，保障半导体、电池、关键矿产供应链稳定，技术保护，数据转移和保护，以及应对将供应链“武器化”的做法等。

据路透社说，美国指责中国和俄罗斯将供应链当作要挟的武器，扰乱全球经济并挑起地缘政治紧张。

这次在檀香山举行的韩美日经济安全会议是根据去年11月三国领导人在柬埔寨举行的峰会上安排的对话机制进行的。

尽管日本和韩国有时是不友好的邻国，但面对全球紧张局势的加剧、面对更加自信的中国和不可预测的朝鲜，这三个国家渴望扩大在各个领域的合作。

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