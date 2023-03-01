毒气
伊朗女子学校又接连遭受疑似毒气的攻击，100多名学生送医救治
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在伊朗首都德黑兰的东郊帕尔蒂斯的哈亚姆中学，2月28日， 聚集着救生员，消防员，慌乱的家长和病倒的女学生们。根据互联网上匿名人士拍摄的视频，女生们坐在地上，呼吸困难。她们中间有人在哭，有人在喊 ：我没办法呼吸了。一位年龄稍大的女士在说，他们要杀了我们的女孩子们。昨天在市中心的萨达特阿巴得出了事，今天这里又出了事。这所学校里又30多名学生住院了，她们都是因为不明原因吸进了毒气。
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到了3月1日，伊朗一些女子学校再次连环遭受疑似毒气的攻击，造成100名以上学生送医救治。
星期三发生的最新疑似攻击事件中，至少有10所女校遇袭，其中7所位于西北部阿达比尔市（Ardabil），3所位于首都德黑兰。
塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报导，阿达比尔的事件造成108名学生送医救治，不过她们情况都还稳定。
法斯通讯社（Fars）引述家长的话报导，安全部队已逮捕3人，这是女校遭遇疑似毒物攻击以来，首次传出有人被捕消息。
从去年11月以来，在伊朗多座城市里三十多所女校接二连三地发生了类似的中毒事件。3个月期间，伊朗各地女学生已传出数百起呼吸窘迫症通报。
一名政府官员指出，这样的事件可能是为了迫使女校关闭。
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