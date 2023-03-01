毒气

伊朗女子学校又接连遭受疑似毒气的攻击，100多名学生送医救治

德黑兰大学的学生 AFP - -

作者： 安东尼 3 分钟

在伊朗首都德黑兰的东郊帕尔蒂斯的哈亚姆中学，2月28日， 聚集着救生员，消防员，慌乱的家长和病倒的女学生们。根据互联网上匿名人士拍摄的视频，女生们坐在地上，呼吸困难。她们中间有人在哭，有人在喊 ：我没办法呼吸了。一位年龄稍大的女士在说，他们要杀了我们的女孩子们。昨天在市中心的萨达特阿巴得出了事，今天这里又出了事。这所学校里又30多名学生住院了，她们都是因为不明原因吸进了毒气。