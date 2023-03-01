日首相称有意加速探讨修改防卫装备出口规定

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自东京方面消息，日本首相岸田文雄3月1日在国会参议院预算委员会会议上表示，有意为修改规定防卫装备品出口规则的“防卫装备转移三原则”及其运用指针而加速讨论。鉴于俄罗斯入侵乌克兰，岸田文雄指出，“为了支援遭受违反国际法的侵略的国家，这是重要手段。必须得出结论”。

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2014年，日本政府正式决定以“防卫装备转移三原则”取代自1967年颁布的“武器出口三原则”。据悉，岸田政府和自民党正在研究修改“防卫装备转移三原则”的运用指针，该指针规定了日本防卫装备将以何种方式出口，具体磋商工作将在今年春季启动。有方案主张放宽具有杀伤力的装备品的转移条件。

“防卫装备转移三原则”禁止向冲突当事国提供武器装备。针对俄罗斯入侵乌克兰，日本设置特例，向乌克兰提供了防弹背心和头盔等没有攻击力的装备品。在对三原则进行修订时，有方案主张改为适用于全体，允许向遭受侵略的国家在未签协定的情况下提供这些物品。

据共同社报导，有关摧毁他国疆域内的导弹基地等的“反击能力”（对敌基地攻击能力），岸田文雄表示：“提前探知并阻止对方发射导弹、尤其是第一轮打击变得很难，这是现实问题”。他以将不再完全依赖美军的打击能力为由，提及日本自卫队为“盾”、美军为“矛”的日美职责分工有可能发生变化。

对于引进被定位为反击能力手段之一的美制“战斧”巡航导弹，岸田文雄解释说，这是强化可从敌方射程外实施攻击的“防区外防卫能力”的一环。他寻求理解，并指“此举将充实导弹体系，提高应对能力”。

被问及5月的七国集团（G7）广岛峰会上会如何对待俄罗斯，岸田文雄强调：“必须发出‘决不允许凭借实力单方面改变现状，也决不允许使用或威胁使用核武器’的信息”。

对于是否会出访乌克兰，岸田文雄仅表示：“目前什么都没有决定。将根据问题和各种情况，继续展开探讨”。关于LGBT等性少数人群的应对，他强调自民党面向提交增进理解法案，正在推进准备。

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