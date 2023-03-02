美国与盟国就中国若对俄提供军援，实施新的对华制裁进行接触

美国/俄罗斯/乌克兰

据路透社3月1日援引四名美国官员和其他消息来源报导称，美国正在向其亲密盟友探询，讨论如果北京为俄罗斯入侵乌克兰的战争提供军事支持，对中国实施新制裁的可能性。

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报导指，这些磋商仍处于初步阶段，目的是争取一系列国家的支持，特别七国集团（G7）中的国家，以协调对任何可能的制裁措施的支持。目前还不清楚华盛顿将提出哪些具体的制裁措施。这些谈话以前没有被披露过。

美国财政部是实施制裁的牵头机构，该部门拒绝就这一消息发表评论。华盛顿及其盟友在最近几周表示，中国正在考虑向俄罗斯提供武器，北京方面对此予以否认。尽管近日有多家欧美媒体相继披露了中方可能向俄方提供的军事援助物资，但拜登政府没有对此公开提供证据。

美方官员还在双方接触时警告中方不要向俄罗斯提供致命性军援，包括两国首脑去年的会晤中，以及2月18日美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在慕尼黑安全会议的会面。

报导称，熟悉此事的消息人士说，拜登政府为反制中国对俄罗斯的支持而采取的初步措施包括在工作人员和外交层面的非正式接触，包括通过美国财政部。他们说，官员们正在与一年前俄罗斯入侵乌克兰后最支持对其实施制裁的核心国家集团一起，为针对北京的潜在行动奠定基础。

在回答路透社置评请求时，美国国家安全委员会发言人说，俄罗斯的战争使中国与欧洲和其他国家的关系变得困难。“这让中国分心，对他们的国际关系是一个潜在的打击，他们不需要也不应该想要，”该发言人说。

受到咨询的一个国家的一名官员说，他们只看到很少的情报支持关于中国正在考虑可能向俄罗斯提供军事援助的说法。然而，一位美国官员说，他们正在向盟国提供详细的情报说明。报导指，拜登总统周五在白宫会见来访的德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）时，中国在俄乌战争中的作用预计将成为议题之一。

本周三和周四在印度首都新德里，包括俄罗斯、中国和美国在内的二十国集团（G20）外长会议将讨论这场战争。消息人士说，华盛顿就制裁问题进行的初步接触尚未就任何具体措施达成广泛协议。一位消息人士说，拜登政府希望首先提出协调制裁的想法，并在发现中国向俄罗斯运送任何货物时“把脉”，中俄在去年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰前不久，宣布了双方“没有止境”的伙伴关系。

2月18日，七国集团外长在慕尼黑安全会议上发表的声明提及，“七国集团成员决心继续维持和加强对俄罗斯的制裁，以限制其战争行为，并对那些为俄罗斯对乌克兰的非法战争提供物质支持的国家进行制裁。他们希望第三方不要规避和破坏这些制裁措施，并呼吁第三方停止对俄罗斯军队及其附属部队的援助，否则将面临沉重的代价。”

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