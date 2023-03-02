美国在联合国人权理事会指责中国虐待维吾尔人

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美国国务卿布林肯3月2日星期四向联合国人权理事会发表视频讲话，指责中国对新疆的维吾尔人和其他少数民族穆斯林群体实施种族灭绝和危害人类罪。

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布林肯说，“我们仍然严重关切中国正在对新疆穆斯林维吾尔族和其他少数民族成员实施的种族灭绝和反人类罪行。”

布林肯引用了人权事务高级专员办事处去年八月份发布的一份报告，该报告记录了严重的虐待行为，包括任意拘留、酷刑、性暴力和基于性别的暴力。

布林肯说，“人权事务高级专员办事处去年发布的报告确认了中国在新疆犯下的严重侵权行为，包括大规模任意剥夺维吾尔族和其他以穆斯林为主的社区成员的自由，以及关于酷刑的可信指控和性暴力以及基于性别的暴力。”

布林肯在纪念《世界人权宣言》通过75周年的讲话中强调，人权是普遍的、不可分割的。在全球范围内捍卫人权，包括保护最弱势群体，是至关重要的。他还强调了透明度和公开性对于使政府更好地推进其所服务的人民的权利和需求的重要性。

中方辩称保护了新疆西藏人权

2月27日，在第52届联合国人权理事会会议的第一天，中国外交部长秦刚在题为“坚持走中国人权发展道路，为全球人权治理贡献中国力量”的演讲中，辩称中国捍卫了新疆和西藏的人权。

秦刚在讲话中为中国辩护，反对国际社会有关新疆和西藏的批评，并指责“一些别有用心的势力”企图抹黑中国、打压中国发展。

“一些别有用心的势力不断炒作中国的新疆、西藏事务，企图借此攻击抹黑中国，打压遏制中国发展，“秦刚说。“我们对此坚决反对。我们欢迎不带偏见的各国人士到中国走一走、看一看，亲眼见证事实、了解真相。”

秦刚呼吁尊重各国自主选择人权发展道路的权利，对公民政治权利和经济、社会、文化权利给予同等重视。

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