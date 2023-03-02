美情报界报告称“哈瓦那综合征”不太可能由外敌造成

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据《华尔街日报》等媒体报导，美国情报界一份新的报告指出，被称为“哈瓦那综合征”的神秘病症不太可能是外国对手的行动造成的。该报告打破了一个长期存在争议的理论，即数百名美国政府驻外人员被一个以能量波为武器的秘密敌人作为目标并患病。在3月1日发布的报告中，美国情报机构还发现“没有可信的证据”表明任何外国对手拥有造成这些伤害的武器或情报收集装置。

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该报告的主要结论由美国国家情报总监办公室发布，它没有指出自2016年底在古巴首都哈瓦那出现首批病例以来，超过1500名美国政府雇员报告的各种症状的原因。但报告说，这些症状可能是由多种因素造成的，包括预先存在的医疗条件、常规疾病和环境因素。一位熟悉新评估的美国情报官员说：“我们无法将外国对手与任何事件联系起来”。

周三，美国情报官员表示，这些发现并不是要对政府驻外人员遭受的症状或报告这些症状的个人的真实性产生怀疑。美国中情局局长伯恩斯（William Burns）在一份声明中说：“我想清楚地表明：这些发现并不质疑美国政府人员及其家庭成员——包括中央情报局自己的官员——在为我们国家服务时报告的经验和真实的健康问题。”

部分“哈瓦那综合症”受害者通过声明表示：“新的报告没有跟踪我们的生活经历，也没有说明多个机构的许多医疗专业人员在与我们合作时发现的情况。我们的医生已经确定，环境或先前存在的医疗问题并没有导致我们许多人被诊断为神经系统的症状和创伤。”

此前，有理论认为，这些症状是由诸如俄罗斯这样的对手使用迄今未知的装置进行攻击的结果，该装置采用了某种脉冲能量或声学装置。莫斯科否认有任何参与。然而，新的报告说，“非常不可能 ”有外国对手参与。据悉，七个美国情报机构参与了调查，并对这一结论有不同程度的信心，这些机构没有被公布。一个机构放弃了评估，另一个机构判断只是“不太可能”有外国行为者参与。

熟悉该报告的官员们说，调查涉及对可能的对手进行积极的情报收集工作。第一位官员说，“你倾向于在关键对手中看到的是对综合症的困惑”，以及对它是美国某种阴谋的怀疑。这项工作还包括对报告的袭击发生地进行详细检查，包括在袭击发生前和发生后收集这些地点的数据，通过视频资料、电子传输记录等。

这些调查没有发现症状背后有外国对手或武器的证据，尽管官员们说，在一个案例中，他们发现了一个武器经销商，官员们在全球范围内追踪了四个月，看他们是否与“哈瓦那综合症”有任何联系。

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