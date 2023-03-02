英空军参谋长称公开中国招募英军退役飞行员事件已奏效

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正在澳大利亚访问的英国皇家空军参谋长威格斯顿（Mike Wigston）在接受当地媒体采访时介绍了英方如何与澳大利亚方面合作，防止西方的前战斗机飞行员在中国军队中从事培训工作。

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澳大利亚国际航空展和航空航天及国防博览会（又称阿瓦隆国际航展，Avalon International Air Show）2月28日在维多利亚州墨尔本西南的阿瓦隆开展。前来观展的威格斯顿在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时宣称，他相信北京引诱西方军事人员的威胁现在已经被“消灭在萌芽之中”。

威格斯顿向ABC表示：“我们决定以一种非常响亮、明确的方式公开此事，即这是不可接受的，而且是我们准备公开说出中国的事情”。2022年10月，英国国防部公布，中国已招募多达30名退役的英国飞行员培训解放军的飞行员。

威格斯顿说：“从那时起，有许多人来到我们这里，对当局说，‘我已经被接触过了，这发生在我身上’——认识水平，我认为这现在在国际上得到了反映，这让我感到放心，我们已经把信息传达到了。”

威格斯顿说：“我相信这种方法，已经把这个问题消灭在萌芽之中”。威格斯顿指出，“由于我们与澳大利亚和其他盟国的密切情报关系，我们都分享了这些信息，我们都对其保持警惕，而且在整个过程中，我们一直与澳大利亚当局保持同步。”

在英方去年10月发出警告后，澳大利亚副总理兼防长马勒斯(Richard Marles)下令国防部调查澳军人员是否也被接触过，以及可能需要哪些法规来防止退役人员与潜在对手分享军事机密。

上个月，澳大利亚安全情报组织（ASIO）负责人证实澳大利亚退伍军人成为其他国家的目标，并抨击那些为专制政权工作而将“现金置于国家之前”的人员，称他们是“顶级工具”而非“顶级飞行员”。

威格斯顿在采访中称，他不相信除了中国之外还有其他潜在的敌对国家在试图招募西方军事人员，但英方正在研究如何更好地执行英国《官方保密法》的制裁。

威格斯顿介绍说：“我们当然在与已经去中国工作的人接触，以及那些因为被接触而可能在考虑的人接触，只是为了非常清楚地表明我们在这方面的立场。”

此外，威格斯顿还证实，尽管澳大利亚去年取消了购买这种致命的无人机的计划，但仍有少数澳大利亚国防军飞行员从英国遥控操作“死神”无人机。

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