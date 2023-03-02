G20外长会议针锋相对的争吵

印度/俄罗斯/G20

美国及其欧洲盟友今天与俄罗斯就乌克兰战争在G20外长会议上发生争执，欧美敦促 20 国集团 (G20) 继续向莫斯科施压，以结束破坏世界稳定的乌克兰战争。俄罗斯予以回击，指责西方将 G20 会议变成一场“闹剧”，并表示西方代表团希望将他们的经济失败的责任推给莫斯科。没有消息报告G20外长会议取得何种进展。

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据路透社今天报道称，美国，盟友在G20会议上与俄罗斯进行针锋相对的口水战。该报道称，正如预期的那样，俄罗斯在乌克兰的战争现已进入第二年，仍然是人们关注的焦点，也是G20 国家的外交部长齐聚新德里举行为期一天的会议的聚焦。

美国国务卿布林肯称，“为了国际和平和经济稳定，我们必须继续呼吁俄罗斯结束侵略战争并从乌克兰撤军。”据布林肯会后对新闻界称，“不幸的是，这次会议再次因俄罗斯对乌克兰的无端战争而受到损害。”

布林肯得到了德国、法国和荷兰外长的支持。

据德国代表团称，“不幸的是，一个 G20 成员阻止所有其他 19 个成员将所有努力集中在 G20 应该关注的问题上。”德国外交部长安娜莱娜贝尔博克在会议上对俄罗斯的谢尔盖拉夫罗夫明确表达说，“拉夫罗夫先生，我要求你重新全面执行新的 START（核武器条约）并恢复与美国的对话，因为也正如中国在其 12 点计划中正确指出的那样，核武器的威胁应该遭到反对。”

俄罗斯总统普京上周宣布俄罗斯决定暂停参与最新的 START 条约，此前俄罗斯在没有提供证据的情况下指责西方直接参与袭击俄罗斯战略空军基地的企图。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫在日内瓦举行的联合国会议上表示，美国试图通过协助乌克兰政权对俄罗斯战略设施进行武装袭击。

法国外交部长凯瑟琳·科隆纳表示，乌克兰战争“在粮食、能源和通货膨胀方面伤害了地球上几乎所有国家”。

法国外长称，“G20 必须做出坚定的回应，就像在巴厘岛峰会上所做的那样。巴厘岛的信息很明确，作为 G20，我们需要提供保护最弱势群体的解决方案，而不是让他们继续遭受俄罗斯战争的苦难。”科隆纳强调去年11 月在印度尼西亚举行的 G20 国家元首和政府首脑会议达成协议精神。

荷兰外交部长沃普克·胡克斯特拉告诉 CNBC，俄罗斯应对这场战争负全部责任，必须继续受到制裁。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫试图将全球政治和经济危机归咎于西方。拉夫罗夫在一份俄罗斯声明中说：“一些西方代表团将 G20 议程上的工作变成了一场闹剧，希望将他们的经济失败的责任推给俄罗斯。”

拉夫罗夫批评“西方为俄罗斯联邦的农产品出口制造障碍。”据俄新社说，拉夫罗夫还指责西方“无耻地埋葬”了黑海谷物倡议，该倡议曾促进了乌克兰南部港口农产品的出口。

在主持会议开场白演说中，印度总理莫迪呼吁各国外长就全球问题找到共同点。莫迪在一段视频信息中说：“你们是在全球分歧严重的时候来此开会的。” “我们不应让我们无法共同解决的问题阻碍我们能够解决的问题。”

今年担任欧盟轮值主席国的印度拒绝将这场战争归咎于俄罗斯，并也寻求外交解决方案，同时大幅增加对俄罗斯石油的采购。

路透社说，正在印度访问的意大利总理乔治亚·梅洛尼今天周四会见了莫迪，请求他帮助促进乌克兰的“公正和平”。

该报道称，G20 是一个经济集团，包括富裕的 G7 国家以及俄罗斯、中国、印度、巴西、澳大利亚和沙特阿拉伯等国家。

消息没有提及中国外长秦刚出席G20外长会议是否表态发言。稍早，俄罗斯官方称秦刚与拉夫罗夫共同谴责西方对俄罗斯讹诈及威胁。

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