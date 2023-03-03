法新社： 拜登接待朔尔茨，向莫斯科和北京传递团结的信息

德国/美国

美国总统拜登周五3月3号将接待到访的德国总理奥拉夫-朔尔茨，分析认为这是基辅的两个主要支持者向莫斯科和北京发出团结信息的机会。

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这是德国领导人在2022年2月之后的第二次访问，也是在华盛顿和柏林之间曾因向乌克兰交付坦克引发讨论而出现紧张局势之后进行的。根据白宫的说法，这次访问旨在 "重申两国之间深厚的友谊关系"。

德国总理的发言人斯特芬·赫贝斯特赖特（Steffen Hebestreit）则认为这个问题被 "大量过度解读"，对他来说这是一次 "短暂的工作访问"。 他解释说，拜登和朔尔茨将讨论乌克兰冲突的发展，包括"乌克兰未来几个月的情况如何？这对盟国能够给予该国的支持意味着什么"等。

发言人还指出，尽管拜登上任以来起起伏伏，美国和德国之间的关系 "非常好"。

法新社报道，德国依赖北约和美国的军事保护。拜登上任后，就公开向柏林施压，要求其放弃与莫斯科的北溪2号天然气管道项目。 现在引起柏林和欧洲人批评的，是美国根据《减少通货膨胀法》（IRA）对绿色产业的大量补贴。向乌克兰提供坦克事件也一直是紧张的根源。而德国终于在1月26日同意为提供豹式坦克开了绿灯，为对乌克兰的军事支持提供了一个新的层面。美国也随即承诺提供重型坦克M1。

德国，美国加上英国是三个对乌克兰援助的主要贡献者，华盛顿约翰-霍普金斯大学当代德国研究所所长杰弗里-拉斯克向法新社解释说，三国中两国的会议 "应该有助于确定全面实施坦克供应的方式，这是一个仍然需要更大的外交和工业努力的领域。"

中国是这次会议的另一个利益攸关方。德国是一个与中国有联系的主要出口国，华盛顿将欢迎德国采取更坚定的立场。而华盛顿和北京之间已经有了一些摩擦，从中国气球在美国领土上空被击落的事件到对社交网络TikTok使用的限制等。

美国还指责中国考虑向俄罗斯运送武器帮助俄方进攻乌克兰，而北京方面对此予以否认。朔尔兹也在这问题上表达了担心，本周四在联邦议院警告说："不要向俄罗斯侵略者提供武器"。

拉斯克分析认为，德美两位领导人之间的会晤提供了 "一个宝贵的机会，可以向中国发出一个明确和有说服力的信号"。

智库大西洋理事会的约恩-弗莱克评论说。 "这次会议后不会改变的是，对白宫来说，通往欧洲的大部分路线都要经过柏林。而对肖朔尔茨来说，所有支持乌克兰的 道路都要经过华盛顿。"

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