朔尔茨拜登秘密会谈 敲定应对中国步骤？

德国总理朔尔茨周五突访白宫，和美国总统拜登进行了秘密会谈。会谈内容没有透露，因此引发多方猜测。德美关系也由此成为媒体关注的话题。

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德国广播电台报道说，双方会谈的一个重大话题应是乌克兰战争。拜登和朔尔茨在会谈前，在白宫露面，拜登感谢朔尔茨总理在帮助乌克兰抵御俄罗斯方面进行了“强大而一贯的领导”。他还赞扬说，朔尔茨推动了德国在增加国防开支和摆脱对俄罗斯能源依赖方面的“历史转折”。朔尔茨则表示，重要的是确定乌克兰将继续得到援助。随后，两位首脑进行了秘密会谈。这是朔尔茨上任以来近15个月后第二次访问白宫。

德国广播电台继续报道说，双方会谈的另一个话题应该是中国。美国近日警告中国不要武器援助俄罗斯。这次会晤应是美国想知道，如果美国为此制裁中国的话，德国会不会同步前行。德国前外长和跨大西洋桥梁主席加布里尔向德国广播电台表示，德美之间的关系自乌克兰战争以来比以前很长一段时间都要好。如果美国就中国武器援俄对中国施加制裁，德国当然必须跟进。

N-TV电视台报道说，基民盟党主席默尔茨估测朔尔茨访美后面大有原因。他说，德国议会和公众没人知道这次旅行的原因。德国总理当然必须定期与美国总统交谈，但如果他显然是在接到通知后立即前往华盛顿，那就必须允许人们询问，旅行是为了什么目的。他怀疑此行可能存在“需要解决的问题”，即向乌克兰运送主战坦克一事。他说：“德国总理数周前宣布，他已经达成协议，美国政府也将向乌克兰提供自己的主战坦克。但我们现在在电视采访中，从美国总统安全顾问那里了解到，暂时还不是那么回事儿。”

《莱茵河报》认为，朔尔茨很赞赏拜登。反过来，美国也知道，光就数量而言，德国已向乌克兰提供了很多援助，虽然有时非常犹豫，但还是交付了。但德国将不得不做出更多贡献。德国不必领导北约，也领导不了北约。但在欧洲，德国可以接替美国的更多任务和负担。

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