美国对乌追加4亿美元军援 乌防长呼吁欧盟每月提供25万枚炮弹

美国/乌克兰/俄罗斯

美国拜登政府3月3日宣布对乌克兰提供一笔价值4亿美元的额外安全援助，包括对乌方追加海马斯多管火箭炮系统弹药及155毫米和105毫米口径榴弹炮炮弹等物资。此外，据英国《金融时报》报导，乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）周五呼吁欧盟27国每月向乌方提供25万枚炮弹，以缓解其警告说正在限制乌军在战场上取得进展的严重弹药短缺情况。

广告 继续浏览后续

据五角大楼介绍，这笔价值4亿美元的额外军援将以总统调拨资金授权的方式进行，从美国国防部的库存中直接提取相应物资，以相较更快的方式向乌军进行补充。这也是自2021年8月以来，拜登政府第33次通过总统调拨资金授权方式向乌克兰提供军事援助。

这笔最新的军援物资包括：海马斯多管火箭炮系统的额外弹药；额外的155毫米口径榴弹炮炮弹；额外的105毫米口径榴弹炮炮弹；额外的25毫米弹药；装甲架桥车；清除障碍物的爆破弹药和设备；支持车辆维护和修理的测试和诊断设备；备件和其他野外设备。

美国国防部称：“为了满足乌克兰不断变化的战场需求，美国将继续与其盟国和伙伴合作，向乌克兰提供关键能力。”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通过声明表示：“本周，在俄罗斯以巨大代价继续对乌克兰发动侵略战争之际，我们再次被提醒乌克兰人民的无限勇气和坚定决心，以及国际社会对乌克兰的大力支持”。他补充说：“根据拜登总统的授权，我授权我们自2021年8月以来第33次为乌克兰缩减美国武器和装备，价值4亿美元。”

布林肯表示：“美国还继续召集全世界支持乌克兰。我们已经看到我们的盟友和伙伴作出了令人难以置信的承诺。我们赞扬50多个国家一起声援乌克兰，在它捍卫其主权和领土完整时提供支持”。

布林肯并重申，“俄罗斯今天就可以独自结束其战争。在俄罗斯这样做之前，无论需要多长时间，我们将与乌克兰团结一致，在战场上加强其军事力量，以便乌克兰在谈判桌上处于最强大的位置。”

就战争上的弹药短缺问题，《金融时报》报导指，乌克兰防长列兹尼科夫3日在写给欧盟27国防长的信中表示，由于缺乏炮弹供应，乌军只发射了他们可以发射的五分之一的炮弹。

列兹尼科夫强调，大炮在“消除敌人的军事力量方面起着关键作用”。他说，乌克兰平均每月发射11万枚155毫米口径的炮弹，是俄罗斯使用量的四分之一。

列兹尼科夫说：“如果我们不受现有炮弹数量的限制，我们可以使用全套弹药，即每月59.4万枚炮弹”。他指的是乌克兰现有的火炮系统的能力。

列兹尼科夫说：“根据我们的估计，为成功执行战场任务，至少需要全套弹药的60%，即每月35.64万枚炮弹”。报导指，防务问题分析人士说，乌军拥有300多套火炮系统，大部分是由盟友捐赠的。

列兹尼科夫向欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）发出了这封信，并指他支持最近一项增加欧洲炮弹生产以支持乌克兰的倡议。爱沙尼亚政府上个月提议，欧盟应出资40亿欧元购买100万发炮弹供乌方使用。

博雷利制定了一个不那么雄心勃勃的计划，即欧盟在未来几个月内出资10亿欧元，部分偿还成员国向乌克兰捐赠弹药的费用。然后，欧盟各国将向武器制造商发出新的联合订单，以增加对乌克兰的炮弹供应和补充库存。官员们说，欧盟所有成员国和挪威都有可能同意在几周内开始交货。

然而，一些欧盟外交官认为此举不够需求。一位外交官说：“该战略不够雄心勃勃，俄罗斯每天发射的炮弹与欧洲一个月所能制造的一样多。乌克兰需要更多的弹药。”

据悉，博雷利计划的第三个长期部分旨在提高欧盟武器工业的规模。官员们说，只有12家欧盟公司生产155毫米口径炮弹，挪威和英国也有工厂。韩国有大量库存，但布鲁塞尔方面不愿意资助从那里购买。

博雷利正与欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）合作，计划使用5亿欧元的欧盟资金，通过资助工厂扩建、消除供应瓶颈和下大订单刺激投资来扩大武器生产。布雷顿还在向银行和其他金融机构施压，要求它们增加贷款，其中一些机构抵制军火公司。

欧盟领导人或将在3月23日至24日在布鲁塞尔举行的峰会上面临这一决定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅