两名乌军飞行员抵美接受F-16等战机的培训评估

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据美国全国广播公司（NBC）援引来自国会和拜登政府官员的话报导，两名乌克兰飞行员目前正在美国境内接受评估，以确定训练他们驾驶包括F-16战斗机在内的攻击机可能需要多长时间。

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透露消息的两名国会官员和一名拜登政府高级官员说，这些乌军飞行员的技能正在亚利桑那州图森市的一个美国军事基地的模拟器上接受评估，他们可能很快就会有更多的飞行员同伴加入。这些官员说，当局已经批准最早在本月将另外10名乌克兰飞行员带到美国进行进一步评估。

首批两名飞行员的到来标志着乌军飞行员首次赴美接受美军教官对其技能的评估。官员们说，这项工作有两个目标：提高乌克兰飞行员的技能和评估一个适当的培训项目可能需要多长时间。

一位拜登政府官员说：“该计划是为了评估他们（乌军飞行员）作为飞行员的能力，以便我们能够更好地建议他们如何使用他们所拥有的和我们所赋予他们的能力。”

两位拜登政府官员强调，这不是一个培训项目，并表示乌克兰飞行员在美国期间不会驾驶任何飞机。这些官员说，乌军飞行员将使用一个可以模仿驾驶各种类型飞机的模拟器，他们强调，除了五角大楼最高政策官员上周对国会所说的内容之外，没有关于美国向乌克兰提供F-16战斗机决定的最新信息。

美国国防部负责政策事务的副部长科林·卡尔(Colin Kahl)2月28日在出席国会众议院军事委员会听证会时表示，拜登政府还没有作出向乌克兰提供F-16战斗机的决定，美国的盟友和伙伴也没有这样做。

科林·卡尔提到，美国“没有开始进行F-16战斗机的训练”，F-16战机的交付时间表与训练时间表“基本相同”，约为18个月。

科林·卡尔说：“所以在我们的评估中，你实际上并没有通过提前开始训练来为自己节省时间”。

科林·卡尔指出，“而且由于我们还没有作出提供F-16的决定，我们的盟友和伙伴也没有，所以开始训练他们（乌军飞行员）可能永远得不到的系统是没有意义的。” 报导提及，其他美国国防官员说，相关培训可以缩短到6至9个月，这取决于飞行员以前的培训和对战斗机的了解。

据美国和西方官员称，乌方官员已经告诉美国和其他盟国，他们有不到20名飞行员准备前往美国接受F-16战斗机训练，另有30名左右的飞行员可能在不久的将来接受训练。

在被问及对两名乌克兰飞行员的评估时，一名美国国防官员将其描述为“熟悉情况的活动”。该官员说：“这是一项例行活动，是我们与乌克兰的军事对话的一部分”。

所谓“‘熟悉情况活动’本质上是空军人员之间的讨论和对美国空军运作方式的观察。这个活动使我们能够更好地帮助乌克兰飞行员成为更有效的飞行员，并更好地建议他们如何发展自己的能力。”

这位美国国防部官员补充说，除了目前在亚利桑那州图森基地的两名飞行员之外，没有立即增加乌克兰飞行员来美数量的计划。但该官员说，“我们没有关闭未来机会的大门”。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次要求美国提供F-16战斗机，但拜登总统迄今一直抵制这些请求。拜登（Joe Biden）在上个月接受ABC新闻采访时说，乌克兰目前不需要F-16战斗机，并补充说这是基于美国军方的建议。当被问及是否会向乌克兰提供F-16战斗机时，拜登说：“我暂时排除了这个可能性”。

拜登上周还告诉记者称，他在2月20日访问基辅期间曾与泽连斯基讨论过F-16战斗机问题，但不愿透露讨论的细节。

科林·卡尔在出席上述国会听证会时透露说，乌克兰官员要求美国提供多达128架战斗机——包括F-15、F-16和F-18战斗机。

科林·卡尔说，美国空军估计，乌克兰最终将需要50至80架F-16战斗机来取代其现有空军。如果美国提供新造的飞机，将需要3到6年的时间向乌克兰交付，如果美国送来翻新的旧型号F-16战斗机，则时间稍短，为18到24个月。

提供F-16战斗机的费用将高达110亿美元，这取决于交付的型号和数量。科林·卡尔指出，“这将消耗我们本财政年度剩余（对乌）安全援助的很大一部分”。

但由于F-16战斗机的交付和训练时间长，价格巨大，而且庞大的俄罗斯空军已经在乌克兰边境对面集结飞机，一些美国军事领导人建议把重点放在乌克兰可以立即使用的武器和设备上，如防空系统。

一位美国国防官员说，“即使在我们最认真的努力下，也需要几个月的时间才能让乌克兰人驾驶F-16战斗机。他们正在用防空系统击败俄罗斯空军，为什么我们现在要改变战术？” 该官员说，俄罗斯空军大约有500架飞机，这让乌克兰的空军相形见绌。

这位官员补充说：“这实在不是与俄罗斯空军作战的方式，即使我们花光所有的钱，派出我们能派出的所有飞机，与俄罗斯空军相比也只是杯水车薪。”

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