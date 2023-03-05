印度海军参谋长：各国需要合作来应对海事挑战

印度/亚洲/国际

印度海军参谋长库马尔（Hari Kumar）3月4日在印度首都新德里出席研讨会时表示，各国需要合作来应对海事挑战，因为这些挑战是跨国的，任何一个国家都无法单独解决。他提出，以“基于问题的融合”来应对海事挑战，并列举了印度与区域集团的接触，认为这有助于促进信任和互操作性。

广告 继续浏览后续

库马尔周六与日本自卫队统合幕僚长山崎幸二、英国第一海务大臣基伊（Ben Key）、加拿大皇家海军司令托普希（ Angus Topshee）和美国印太司令部司令阿奎利诺（John C. Aquilino）共同出席了，由印度外交部和观察家研究基金会（ORF）共同举办的第八届瑞辛纳对话最后一天的活动。

库马尔在题为“冲突的未来：第三个十年的教训”论坛上发言说，海事领域的挑战，无论是传统的还是跨国的，各国都不能单独处理，为此需要合作。

当被问及印度在与其他国家的交往中如何应对挑战时，库马尔回答说：“因此，有必要进行合作......这是我们在海洋领域一直期待的事情——找到如何合作，如何一起工作。在这样做的同时，我想说今天我们正在寻找基于问题的趋同。我们可能在某些事情上不一致，但我们会在许多其他问题上达成一致。”

谈到分组合作的重要性，库马尔谈到，美国海军在2015年曾谈论过“1000艘军舰”的计划，即“全球海洋伙伴关系倡议”，这将包括所有友好伙伴国家的海军。

库马尔表示，“这是我们在海事领域一直期待的事情，要找到如何合作和共同工作”。他指出，目前，各国及其海军正在研究基于特定问题的趋同，因此可能在某些方面达成一致，但不一定在其他方面有共识。

库马尔表示，印度正在寻找“区域性问题的解决方案”，并举例说明在军事领域内外建立不同的联盟以取得成果，例如印度洋海军论坛和科伦坡安全会议以及国际太阳能联盟（ISA）。

库马尔说，在较小的团体中工作有多种目的。他解释说，“它在伙伴国家之间产生了很多信任。你努力建设能力，它导致互操作性的增加，更好的领域意识和定期的接触。所有这些最终都会致使海事安全。”

库马尔还提及，自2008年以来，中国船只开始在印度洋地区出现。自2008年以来，中国向当地派遣了反海盗部队，此外，还有许多研究船和渔船在该海域出现。他说，只要这些船只从事和平活动，就没有问题。

库马尔说：“我们对印度洋地区的活动进行密切监视，这是我们的工作，以确保我们能够使用海洋，我们能够保护、维护和促进我们在海洋领域的国家利益。”

据美国印太司令部介绍，阿奎利诺在发言中强调了技术进步的人性层面，以及盟国和合作伙伴对一个有韧性的、以规则为基础的国际秩序的共同承诺，该秩序保障主权和领土完整，维护民主价值观，并为所有人促进一个自由开放的印度-太平洋。

基伊提及，中国不应该帮助俄罗斯维持其对乌克兰的“无耻和非法”的战争。当谈到俄乌战争时，基伊提及，“如果俄罗斯和中国之间的关系是围绕这两个国家的和平与繁荣而启用的，那么我们就不应该以任何关切来看待它”。

基伊补充说，“但是，如果中国所做的是使俄罗斯对乌克兰主权的无耻侵犯得以延续，就像它目前所做的那样......有可能提供武器，使俄罗斯能够继续在乌克兰活动，那么我将对此表示强烈遗憾。”

基伊指出，虽然英国与俄罗斯人民并无矛盾，但普京总统违反所有国际原则和规范非法入侵乌克兰的行为必须受到强烈谴责。他称，“而且，中国让普京继续像他目前在乌克兰所做的那样非法行事是不恰当的”。

近日，多名美欧政要告诫中方不要向俄罗斯提供“致命性援助”，以助俄军在乌克兰发动的战争，但北京方面强烈否认了相应指控。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅